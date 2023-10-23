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    • Полузащитник «Фулхэма» хранит в сейфе шорты Кака: «Перед важными матчами я тру ими ногу для уверенности»

    Полузащитник «Фулхэма» хранит в сейфе шорты Кака: «Перед важными матчами я тру ими ногу для уверенности»

    Футболист «Фулхэма» Андреас Перейра рассказал о необычном ритуале.

    Чтобы набраться уверенности перед важной игрой, он достает из сейфа шорты экс-полузащитника сборной Бразилии Кака.

    «Я был болбоем на матче «Манчестер Юнайтед» и «Реала» в Лиге чемпионов. После игры я ждал Кака. Попросил у него футболку, но он уже обменял ее. Поэтому я сказал: «Тогда что угодно – гетры, шорты, что угодно».

    Кака сказал, что у него есть пара шорт. Он подарил их мне, это было невероятно. Сейчас шорты лежат в сейфе, я храню их до сих пор.

    Время от времени, перед важными матчами, я захожу и беру их и тру ими ногу для уверенности», – признался Перейра.

    • Кака – обладатель «Золотого мяча» 2007 года.
    • В течение карьеры он выступал за «Сан-Паулу», «Милан», «Реал» и «Орландо Сити».
    • Со сборной Бразилии Кака выигрывал ЧМ-2022. Его статистика в национальной команде: 92 матча, 29 голов.

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    Источник: ESPN

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    23.10.2023 21:51
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +15010

      playsh 24 октября, 01:08

      Почему ногу? Тереть надобно обязательно обе ноги.

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