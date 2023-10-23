Полузащитник «Фулхэма» хранит в сейфе шорты Кака: «Перед важными матчами я тру ими ногу для уверенности»

Футболист «Фулхэма» Андреас Перейра рассказал о необычном ритуале.

Чтобы набраться уверенности перед важной игрой, он достает из сейфа шорты экс-полузащитника сборной Бразилии Кака.

«Я был болбоем на матче «Манчестер Юнайтед» и «Реала» в Лиге чемпионов. После игры я ждал Кака. Попросил у него футболку, но он уже обменял ее. Поэтому я сказал: «Тогда что угодно – гетры, шорты, что угодно».

Кака сказал, что у него есть пара шорт. Он подарил их мне, это было невероятно. Сейчас шорты лежат в сейфе, я храню их до сих пор.

Время от времени, перед важными матчами, я захожу и беру их и тру ими ногу для уверенности», – признался Перейра.