Полузащитник «Фулхэма» хранит в сейфе шорты Кака: «Перед важными матчами я тру ими ногу для уверенности»

Футболист «Фулхэма» Андреас Перейра рассказал о необычном ритуале.
Чтобы набраться уверенности перед важной игрой, он достает из сейфа шорты экс-полузащитника сборной Бразилии Кака.
«Я был болбоем на матче «Манчестер Юнайтед» и «Реала» в Лиге чемпионов. После игры я ждал Кака. Попросил у него футболку, но он уже обменял ее. Поэтому я сказал: «Тогда что угодно – гетры, шорты, что угодно».
Кака сказал, что у него есть пара шорт. Он подарил их мне, это было невероятно. Сейчас шорты лежат в сейфе, я храню их до сих пор.
Время от времени, перед важными матчами, я захожу и беру их и тру ими ногу для уверенности», – признался Перейра.
- Кака – обладатель «Золотого мяча» 2007 года.
- В течение карьеры он выступал за «Сан-Паулу», «Милан», «Реал» и «Орландо Сити».
- Со сборной Бразилии Кака выигрывал ЧМ-2022. Его статистика в национальной команде: 92 матча, 29 голов.
Источник: ESPN