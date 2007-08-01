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    Впервые за 13 лет лучшим бомбардиром ЛЧ стал ни Роналду или Месси

    Лучшим бомбардиром Лиги чемпионов в сезоне-2019/20 стал форвард «Баварии» Роберт Левандовски.

    Таким образом, поляк прервал гегемонию Криштиану Роналду и Лионеля Месси, которые выигрывали гонку голеадоров в главном еврокубке на протяжении 12 последних лет.

    Португалец становился лучшим бомбардиром ЛЧ в сезонах-2007/08, 2012/13, 2013/14, 2015/16, 2016/17 и 2017/18, а аргентинец – в сезонах-2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12 и 2018/19. В сезоне-2014/15 они разделили первое место в списке бомбардиров с Неймаром.

    В сезоне-2006/07 больше всех голов в Лиге чемпионов забил бразилец Кака – он отличился 10 раз.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1272

      Spartak Piter 12 минут назад

      Эх ушла эпоха. Пройдет время и Роналду с Месси канонизируют.
      Я думаю, теперь столь долгой гегемонии двух игроков долго не будет. Оно и к лучшему.

      0
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      Рейтинг: +2937

      solodealer 13 минут назад

      Прекрасные 12 лет! Но...и самим пора в историю и... ЛЕВАНДОВСКИ ПРОСТО ГИГАНТ!))

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