Впервые за 13 лет лучшим бомбардиром ЛЧ стал ни Роналду или Месси

Лучшим бомбардиром Лиги чемпионов в сезоне-2019/20 стал форвард «Баварии» Роберт Левандовски.

Таким образом, поляк прервал гегемонию Криштиану Роналду и Лионеля Месси, которые выигрывали гонку голеадоров в главном еврокубке на протяжении 12 последних лет.

Португалец становился лучшим бомбардиром ЛЧ в сезонах-2007/08, 2012/13, 2013/14, 2015/16, 2016/17 и 2017/18, а аргентинец – в сезонах-2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12 и 2018/19. В сезоне-2014/15 они разделили первое место в списке бомбардиров с Неймаром.

В сезоне-2006/07 больше всех голов в Лиге чемпионов забил бразилец Кака – он отличился 10 раз.