Анчелотти сравнил Беллингема с обладателем «Золотого мяча»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос, на кого похож полузащитник Джуд Беллингем.
«Ранее я сравнивал его с Зиданом. Сейчас могу дополнить – я удивлен им так же, как в свое время меня удивил Кака.
Я не говорю, что они похожи, но кое в каких вещах Беллингем как Кака», – сказал Анчелотти.
- Итальянец тренировал Кака в «Милане».
- Бразильский хавбек в 2007 году выиграл «Золотой мяч».
- Беллингем в «Реале» с прошлого лета, провел 16 матчей, забил 15 голов и сделал 4 ассиста.
Источник: Marca