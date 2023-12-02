Анчелотти сравнил Беллингема с обладателем «Золотого мяча»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос, на кого похож полузащитник Джуд Беллингем.

«Ранее я сравнивал его с Зиданом. Сейчас могу дополнить – я удивлен им так же, как в свое время меня удивил Кака.

Я не говорю, что они похожи, но кое в каких вещах Беллингем как Кака», – сказал Анчелотти.