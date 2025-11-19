Роналдиньо, Кака сыграют против сборной России

В 2026 году может состояться матч легенд сборных России и Бразилии.
Он будет приурочен Петербургскому международному экономическому форуму, который пройдет в начале июня.
«В составе бразильцев ожидается участие игроков, составлявших костяк сборной в начале нулевых – в том числе победителей ЧМ-2002, включая Роналдиньо, Кафу и Кака.
Игра состоится в Санкт-Петербурге в конце мая, окончательный состав будет известен позже», – сообщил источник.
- Роналдиньо и Кака брали «Золотой мяч».
- Россия отстранена от международного футбола.
- Сборная проводит только товарищеские матчи.
Источник: телеграм-канал Ксении Собчак