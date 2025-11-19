Введите ваш ник на сайте
Роналдиньо, Кака сыграют против сборной России

Сегодня, 20:15
4

В 2026 году может состояться матч легенд сборных России и Бразилии.

Он будет приурочен Петербургскому международному экономическому форуму, который пройдет в начале июня.

«В составе бразильцев ожидается участие игроков, составлявших костяк сборной в начале нулевых – в том числе победителей ЧМ-2002, включая Роналдиньо, Кафу и Кака.

Игра состоится в Санкт-Петербурге в конце мая, окончательный состав будет известен позже», – сообщил источник.

  • Роналдиньо и Кака брали «Золотой мяч».
  • Россия отстранена от международного футбола.
  • Сборная проводит только товарищеские матчи.

Источник: телеграм-канал Ксении Собчак
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Россия Бразилия Кака Роналдиньо
Цугундeр
1763572777
..)) С нашей стороны выходит Царь, Стороны той государь. Во всё время разговора Он стоял позадь... С запором.
Ответить
папандопала
1763574663
да это никому не интересно, не надо привозить их к нам в питер. тем более, за много денег.
Ответить
send.ipi-sms'
1763577767
может состояться ---А может и не состояться. А в заголовке как факт--"Роналдиньо, Кака сыграют против сборной России".)))
Ответить
