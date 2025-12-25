«Динамо» подписало нападающего сборной Беларуси U19

«Динамо» заключило долгосрочный контракт с центральным нападающим сборной Беларуси U19 Ильeй Губаревичем.
Форвард будет выступать за вторую команду бело-голубых.
По данным Transfermarkt, сумма трансфера игрока из дзержинского «Арсенала» составила 100 тысяч евро.
- 18-летний Губаревич в 2025 году выступал в Первой лиге Беларуси за юношескую команду национальной федерации футбола (АБФФ U19) на правах аренды.
- В минувшем сезоне он провел в турнире 28 матчей, забил 16 голов, сделал 4 ассиста.
Источник: официальный сайт «Динамо»