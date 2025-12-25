«Динамо» подписало нападающего сборной Беларуси U19

«Динамо» заключило долгосрочный контракт с центральным нападающим сборной Беларуси U19 Ильeй Губаревичем.

Форвард будет выступать за вторую команду бело-голубых.

По данным Transfermarkt, сумма трансфера игрока из дзержинского «Арсенала» составила 100 тысяч евро.