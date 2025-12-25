«Локомотив» сделал заявление по Ненахову

Пресс-служба «Локомотива» прокомментировала информацию о возможном уходе защитника Максима Ненахова из команды зимой.
«Информация не соответствует действительности. Максим Ненахов является игроком «Локомотива» с действующим контрактом, на которого клуб и тренерский штаб рассчитывают в будущем», – сообщили в пресс-службе «Локомотива».
27-летний Ненахов в этом сезоне провел 20 матчей за «Локомотив», сделал 1 голевой пас.
- Срок его контракта с клубом рассчитан до середины 2028 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 3,5 миллиона евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»