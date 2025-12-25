«Локомотив» сделал заявление по Ненахову

Пресс-служба «Локомотива» прокомментировала информацию о возможном уходе защитника Максима Ненахова из команды зимой.

«Информация не соответствует действительности. Максим Ненахов является игроком «Локомотива» с действующим контрактом, на которого клуб и тренерский штаб рассчитывают в будущем», – сообщили в пресс-службе «Локомотива».

27-летний Ненахов в этом сезоне провел 20 матчей за «Локомотив», сделал 1 голевой пас.