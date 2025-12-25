Стало известно, покинет ли «Ростов» один из легионеров

Представитель агентства LIGA PARS, представляющего вингера «Ростова» Мохаммада Мохеби, высказался о возможном уходе игрока из команды.
«Мохеби не собирается покидать «Ростов». Об этом нет никаких разговоров. Если у нас будет хорошее предложение в будущем, мы все обсудим вместе с клубом, но на данный момент он игрок «Ростова», – рассказали в агентстве.
27-летний иранец в этом сезоне провел за российский клуб 20 матчей, забил 1 гол, сделал 3 ассиста.
- Срок его контракта с «Ростовом» рассчитан до лета 2026 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Мохеби в 2,8 миллиона евро.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»