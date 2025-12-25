Стало известно, покинет ли «Ростов» один из легионеров

Представитель агентства LIGA PARS, представляющего вингера «Ростова» Мохаммада Мохеби, высказался о возможном уходе игрока из команды.

«Мохеби не собирается покидать «Ростов». Об этом нет никаких разговоров. Если у нас будет хорошее предложение в будущем, мы все обсудим вместе с клубом, но на данный момент он игрок «Ростова», – рассказали в агентстве.

27-летний иранец в этом сезоне провел за российский клуб 20 матчей, забил 1 гол, сделал 3 ассиста.