  Главная
  Новости
  Мостовой объяснил разницу между Абаскалем и предполагаемым новым тренером «Спартака» Карседо

Мостовой объяснил разницу между Абаскалем и предполагаемым новым тренером «Спартака» Карседо

Сегодня, 10:20

Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался о желании клуба назначить на пост главного тренера Хуана Карлоса Карседо из «Пафоса».

  • Ранее сообщалось, что 52-летний испанский специалист – главный кандидат на пост главного тренера «Спартака».
  • Красно-белые собираются выкупить Карседо у кипрского «Пафоса» за 600 тысяч евро.
  • Карседо входил в штаб «Спартака» в 2012 году.

«Не имеет смысла сравнивать Карседо с Гильермо Абаскалем, потому что тот был человеком с автобусной остановки. Карседо много лет работал с Унаи Эмери, много лет работает сам, играл в футбол. А Абаскаль даже в футбол не играл», – сказал Мостовой.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Кипр. Первый Дивизион Пафос Атлетико Сан-Луис Спартак Абаскаль Гильермо Карседо Хуан Карлос Мостовой Александр
