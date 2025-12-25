Мостовой объяснил разницу между Абаскалем и предполагаемым новым тренером «Спартака» Карседо

Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался о желании клуба назначить на пост главного тренера Хуана Карлоса Карседо из «Пафоса».

Ранее сообщалось, что 52-летний испанский специалист – главный кандидат на пост главного тренера «Спартака».

Красно-белые собираются выкупить Карседо у кипрского «Пафоса» за 600 тысяч евро.

Карседо входил в штаб «Спартака» в 2012 году.

«Не имеет смысла сравнивать Карседо с Гильермо Абаскалем, потому что тот был человеком с автобусной остановки. Карседо много лет работал с Унаи Эмери, много лет работает сам, играл в футбол. А Абаскаль даже в футбол не играл», – сказал Мостовой.