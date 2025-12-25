Испанский журналист – о назначении Карседо: «Нужно быть гадалкой, чтобы понимать «Спартак»

Испанский журналист EFE Хосе Игнасио Ортега высказался о возможном назначении Хуана Карлоса Карседо главным тренером «Спартака».

«Давайте честно: я работаю в России 22 года, и что за это время выиграл «Спартак»? По-настоящему, выиграли только чемпионат России, и то это была счастливая случайность. Был один хороший сезон, а потом опять провалы. Поэтому, я считаю, что проблема не в тренерах, а в структуре клуба. Один хороший тренер ничего не решит, это во-первых.

Во-вторых, у «Спартака» всегда были хорошие результаты с местными тренерами. Зачем искать иностранца? Я не думаю, что это будет решение всех проблем.

Были слухи про Луиса Гарсию, но про него быстро забыли, теперь другое имя. Я не знаю, откуда берутся все эти кандидаты. Самая проблема в игроках, которые недостаточно хороши. Что исправит испанец? Он купит испанских игроков? Но это будут футболисты второго-третьего уровня, которым тут будут платить хорошо.

Карседо – скромный тренер, он никогда не работал в команде первой пятерки. Он работал с Унаи Эмери, наверное, у него его школа. Вот у Эмери достаточно закрытый футбол, он не типичный испанский тренер. Не знаю, что может показать Карседо, но могу сказать, что снова посреди сезона приводят специалиста, значит, у человека нет времени.

Если получится плохо – что, опять увольнять и искать нового тренера? Честно, никогда не понимал политику «Спартака». Чтобы понимать этот клуб, нужно быть гадалкой», – сказал Ортега.