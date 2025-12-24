Введите ваш ник на сайте
Непомнящий выявил божий дар у Батракова

Сегодня, 17:13

Бывший тренер «Балтики», «Томи» Валерий Непомнящий оценил уровень полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

«Батраков доказал, что он не игрок одного сезона. Этот сезон он проводит ещe лучше, чем предыдущий. А в его качествах вообще сомневаться не приходится. Батраков – это уже состоявшийся игрок, хоть ещe и очень молодой. Но у него уже есть абсолютно всe, что нужно для игрока высокого уровня: хорошие физические и технические данные, плюс Бог одарил его даром предвидения – он может просчитывать игру на два-три хода вперeд. В общем этот парень доказал, что способен играть на самом высоком уровне.

Но тут нужно понимать, что нет предела совершенству. Батракову ещe есть, куда расти. Это банальность, которая является истиной. Если люди правильно себя оценивают, они могут прибавлять с каждым годом. Однако здесь ещe важен вопрос психологии: как в нeм разовьются лидерские качества, как он адаптируется к дальнейшим своим шагам. Если у Батракова в голове есть внутренняя установка на прогресс, то он будет развиваться всегда», – сказал Непомнящий.

  • В этом сезоне 20-летний Батраков забил 15 голов и сделал 6 ассистов в 23 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.
  • Летом Батраков отказался от трансфера в Саудовскую Аравию.

