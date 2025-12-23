Аршавин назвал лучшего российского тренера: «Это футбольный человек»

Андрей Аршавин сказал, кого считает лучшим тренером России прямо сейчас.

Экс-зенитовец выбрал Валерия Карпина, возглавляющего сборную России.

– Вы знали, что Валерий Карпин провалится так сильно в «Динамо»?

– Конечно, нет. Для меня он самый лучший тренер России, которого мы с Губерниевым советовали поставить вместо Черчесова.

Мне нравится Карпин, потому что когда он пришел в «Ростов», играл в защитный футбол с пятью защитниками, а потом перестроил это в агрессивный футбол. Мне нравится, как он общается с прессой, как объясняет свои поступки. Это футбольный человек.

Я знаю много молодых футболистов, которые хорошо о нем отзываются, хотят за него играть, им нравится тренировочный процесс. Ребята, даже которых туда отдает «Зенит», превращаются в футболистов. Карпин заслужил перейти из «Ростова» в более статусный клуб.