Аршавин назвал лучшего российского тренера: «Это футбольный человек»

Андрей Аршавин сказал, кого считает лучшим тренером России прямо сейчас.
Экс-зенитовец выбрал Валерия Карпина, возглавляющего сборную России.
– Вы знали, что Валерий Карпин провалится так сильно в «Динамо»?
– Конечно, нет. Для меня он самый лучший тренер России, которого мы с Губерниевым советовали поставить вместо Черчесова.
Мне нравится Карпин, потому что когда он пришел в «Ростов», играл в защитный футбол с пятью защитниками, а потом перестроил это в агрессивный футбол. Мне нравится, как он общается с прессой, как объясняет свои поступки. Это футбольный человек.
Я знаю много молодых футболистов, которые хорошо о нем отзываются, хотят за него играть, им нравится тренировочный процесс. Ребята, даже которых туда отдает «Зенит», превращаются в футболистов. Карпин заслужил перейти из «Ростова» в более статусный клуб.
- Карпин пришел в «Динамо» в июне.
- 17 ноября он подал в отставку по собственному желанию.
- Динамовцы ушли на зимнюю паузу на 10-м месте в РПЛ с 21 очком в 18 турах.