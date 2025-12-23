Введите ваш ник на сайте
  • Аршавин назвал лучшего российского тренера: «Это футбольный человек»

Аршавин назвал лучшего российского тренера: «Это футбольный человек»

Сегодня, 13:43
4

Андрей Аршавин сказал, кого считает лучшим тренером России прямо сейчас.

Экс-зенитовец выбрал Валерия Карпина, возглавляющего сборную России.

– Вы знали, что Валерий Карпин провалится так сильно в «Динамо»?

– Конечно, нет. Для меня он самый лучший тренер России, которого мы с Губерниевым советовали поставить вместо Черчесова.

Мне нравится Карпин, потому что когда он пришел в «Ростов», играл в защитный футбол с пятью защитниками, а потом перестроил это в агрессивный футбол. Мне нравится, как он общается с прессой, как объясняет свои поступки. Это футбольный человек.

Я знаю много молодых футболистов, которые хорошо о нем отзываются, хотят за него играть, им нравится тренировочный процесс. Ребята, даже которых туда отдает «Зенит», превращаются в футболистов. Карпин заслужил перейти из «Ростова» в более статусный клуб.

  • Карпин пришел в «Динамо» в июне.
  • 17 ноября он подал в отставку по собственному желанию.
  • Динамовцы ушли на зимнюю паузу на 10-м месте в РПЛ с 21 очком в 18 турах.

Еще по теме:
Батраков – о словах Аршавина: «Для меня «Интер» и «Атлетико» не дерьмо» 3
Аршавин встал на защиту Глушенкова: «Какой смысл дальше бесить человека?» 9
Аршавин ответил, нужен ли Соболев «Зениту» 3
Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Россия Динамо Аршавин Андрей Карпин Валерий
sochi-2013
1766492026
Не понял! Аршавин стебется?
Ответить
NewLife
1766492052
Оценка не подтверждается реальностью.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1766493074
Умница Аршавин! Не зассал высказаться объективно когда все как стая бешеных собак набросились на Карпина. Валера продвинутый и сильный тренер, время это подтвердит. Респект Аршавину. """""""""
Ответить
Аршавин назвал лучшего российского тренера: «Это футбольный человек»
13:43
4
