Раскрыта максимальная сумма, которую «Локо» может получить за Батракова

«Локо» не сможет продать полузащитника Алексея Батракова дороже, чем за 20 миллионов евро.

«Локомотив», конечно, мечтал бы продать Батракова за 35-40 миллионов евро, но не сможет.

По контракту летом отступные за Лeху станут 20 миллионов евро, 4 из которых идут игроку и представителям, от которых они могут отказаться. А это значит, что летом 2026-го любой европейский клуб может купить Батракова за 16 миллионов», – написал источник.