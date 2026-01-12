Раскрыта максимальная сумма, которую «Локо» может получить за Батракова

«Локо» не сможет продать полузащитника Алексея Батракова дороже, чем за 20 миллионов евро.
«Локомотив», конечно, мечтал бы продать Батракова за 35-40 миллионов евро, но не сможет.
По контракту летом отступные за Лeху станут 20 миллионов евро, 4 из которых идут игроку и представителям, от которых они могут отказаться. А это значит, что летом 2026-го любой европейский клуб может купить Батракова за 16 миллионов», – написал источник.
- Ранее сообщалось, что за игроком следят «Барселона», «ПСЖ», «Интер», «Порту», «Ювентус» и «Монако».
- 20-летний Батраков в этом сезоне провел 23 матча за «Локомотив», забил 15 голов, сделал 6 ассистов.
- Срок его контракта с клубом рассчитан до середины 2029 года.
Источник: телеграм-канал Андрея Панкова