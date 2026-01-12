«Динамо» не взяло на сборы еще одного игрока помимо Бабаева

Пресс-служба «Динамо» прояснила ситуацию с футболистами, которых не взяли на сборы в ОАЭ.

«12 января динамовцы прошли медосмотр перед стартом подготовки к весенней части сезона. Полузащитник Денис Макаров начнет подготовку к сезону в составе «Динамо-2» с целью набора и поддержки спортивной формы в соответствии с условиями трудового договора. Также с «Динамо-2» начинает готовиться к сезону хавбек Ульви Бабаев.

Что касается Бителло, по поводу которого мы получили много запросов, то хотим успокоить наших болельщиков. Полузащитник прилетит на сбор напрямую из Бразилии в рамках договоренности, достигнутой еще осенью (это связано с личными обстоятельствами), он не пропустит ни одной тренировки, а медосмотр пройдет в ОАЭ», – сообщили бело-голубые.