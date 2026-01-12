Саусь: «Будет здорово, если Талалаев возглавит «Манчестер Юнайтед»

Футболист «Балтики» Владислав Саусь высказался о европейских амбициях.

– Не удивитесь, если через лет пять увидите Талалаева в европейском топ-клубе? Например, в «МЮ» или даже в «Реале»?

– Не удивлюсь, конечно. Был бы очень рад за Андрея Викторовича. Желаю ему удачи и чтобы у него это точно получилось. Почему нет? Надо к этому стремиться. Также и я хотел бы в будущем перейти куда-то в топ-клуб. Возможно даже в тот, который будет тренировать Андрей Викторович.

– Через пять лет Саусь – игрок «МЮ», Талалаев – его тренер?

– Было бы здорово!