Корнеев определил победителя в обмене Дивеева на Гонду

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев оценил обмен между ЦСКА и «Зенитом».

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев перешел в «Зенит», а аргентинский форвард Лусиано Гонду перебрался в московскую команду.

Петербуржцы доплатили в рамках обмена более 2 миллионов евро.

Обе команды борются за чемпионство.

«Мне кажется, все-таки выигрывает ЦСКА. Понятно, что Дивеев с российским паспортом, но он подвержен травмам. И если брать его как защитника, то после ухода Роши мы не видим Дивеева, который раньше рулил обороной. И у них есть Лукин, который мало чем уступает.

Да, нужно укреплять защиту ЦСКА. Даже с Дивеевым это нужно было делать. Были моменты, когда ЦСКА действительно нужен был защитник, а сейчас, может быть, и два», – сказал Корнеев.