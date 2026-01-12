Введите ваш ник на сайте
«Спартак» принял важное решение по Максименко

Вчера, 19:11
25

«Спартак» определился с будущим вратаря Александра Максименко. Ему предложат новый контракт.

  • Максименко всю карьеру проводит в «Спартаке».
  • У 27-летнего голкипера контракт до лета.
  • Футболист стоит 5 миллионов евро.

«Красно-белые ценят вратаря и готовят для него новое соглашение, детали пока что находятся на этапе обсуждения внутри руководства. Сам Александр готов остаться.

Однако в 2025 году, видя пример уехавшего в «ПСЖ» Матвея Сафонова, Максименко искал варианты в Европе и был готов покинуть РПЛ.

Интерес к Максименко со стороны клубов Серии А и Примеры действительно был, однако речь о середняках и конкретного предложения так и не последовало», – написал источник.

Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»
Россия. Премьер-лига Спартак Максименко Александр
Комментарии (25)
oyabun
1768235603
Слепые идиоты в руководстве Спартака. Сколько можно ставить на этого дырявого? На 50% то место которое занимает команда - это результат ужасной игры нашего голкипера.
Ответить
zigbert
1768235701
Теперь это уже старожил Спартака. Не всегда правда бывает надёжен.но если есть желание играть в команде,пусть продлевает контракт. Надо признать что со времён Дасаева эта позиция всегда подвергается критике.
Ответить
САДЫЧОК
1768237196
Зачем?! Ведь видно же это вратарь борьбы за 6-10 место. Сейчас много есть хороших вратарей, например Бориско ( раз в 10 дешевле этого привозилы)
Ответить
Император 1
1768237519
Мда... Ну и зачем?
Ответить
FFR
1768237888
Лучше бы он ушел, не уровень Спартака.
Ответить
АртурZaСМ
1768238289
Новость о том,что люди в руководстве видят в Максименко сильного вратаря, не айс. С.у.ка просто включите на большом экране запись игр, уделите этому пару дней, и поймете, что Максименко это дырка. Каждый второй маломальски опасный удар это гол...
Ответить
k611
1768241979
По заголовку в начале появилась надежда что с ним расстануться, а оказывается нет, продливают контракт... Печаль...
Ответить
FWSPM
1768245162
да какие там у него могут быть предложения с такой игрой
Ответить
Everest13
1768251158
Хвалить не перехвалить , в серии а наверное ставки делали сколько пропустит непонятный игрок Спартака))), я думаю других интересов и не ожидалось, а то что готов остаться в команде новость абсолютно неинтересная (((
Ответить
timon2401
1768282382
Печальненько(((
Ответить
