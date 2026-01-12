«Спартак» принял важное решение по Максименко

«Спартак» определился с будущим вратаря Александра Максименко. Ему предложат новый контракт.
- Максименко всю карьеру проводит в «Спартаке».
- У 27-летнего голкипера контракт до лета.
- Футболист стоит 5 миллионов евро.
«Красно-белые ценят вратаря и готовят для него новое соглашение, детали пока что находятся на этапе обсуждения внутри руководства. Сам Александр готов остаться.
Однако в 2025 году, видя пример уехавшего в «ПСЖ» Матвея Сафонова, Максименко искал варианты в Европе и был готов покинуть РПЛ.
Интерес к Максименко со стороны клубов Серии А и Примеры действительно был, однако речь о середняках и конкретного предложения так и не последовало», – написал источник.
Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»