«Спартак» принял важное решение по Максименко

«Спартак» определился с будущим вратаря Александра Максименко. Ему предложат новый контракт.

Максименко всю карьеру проводит в «Спартаке».

У 27-летнего голкипера контракт до лета.

Футболист стоит 5 миллионов евро.

«Красно-белые ценят вратаря и готовят для него новое соглашение, детали пока что находятся на этапе обсуждения внутри руководства. Сам Александр готов остаться.

Однако в 2025 году, видя пример уехавшего в «ПСЖ» Матвея Сафонова, Максименко искал варианты в Европе и был готов покинуть РПЛ.

Интерес к Максименко со стороны клубов Серии А и Примеры действительно был, однако речь о середняках и конкретного предложения так и не последовало», – написал источник.