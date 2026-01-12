Агент – о заявлении «Локо» по Баринову: «Набивают цену, чтобы ЦСКА заплатил больше»

Юрист, агент Антон Смирнов оценил заявление «Локомотива» по капитану Дмитрию Баринову.

Срок текущего контракта игрока с красно-зелеными рассчитан до середины 2026 года.

В этом сезоне 29-летний Баринов провел за «Локомотив» 24 матча, забил 3 гола, сделал 7 ассистов.

Директор «Локо» Дмитрий Ульянов выразил надежду, что игрок отработает контракт до конца.

«Ох, какая тонкая игра. Набивают цену, чтобы ЦСКА заплатил больше. Вне всяких сомнений. Показывают, что терять особо нечего, типа пусть доигрывает контракт.

Паша Банатин, трансфер срывается, да? Бывает. Летом заработаешь, не горюй.

Самая хреновая ситуация: Баринов инстинктивно неосознанно будет себя беречь, чтобы летом не сорвался контракт с ЦСКА. И для игрока, и для «Локомотива», и для ЦСКА очень плохой расклад.

А нервы у Баринова, тем временем, на пределе. Это бросается в глаза из его комментариев журналистам. Хотя, казалось бы, только что из отпуска отдохнувший вышел», – написал Смирнов.