  • Агент – о заявлении «Локо» по Баринову: «Набивают цену, чтобы ЦСКА заплатил больше»

Агент – о заявлении «Локо» по Баринову: «Набивают цену, чтобы ЦСКА заплатил больше»

Вчера, 15:54
7

Юрист, агент Антон Смирнов оценил заявление «Локомотива» по капитану Дмитрию Баринову.

  • Срок текущего контракта игрока с красно-зелеными рассчитан до середины 2026 года.
  • В этом сезоне 29-летний Баринов провел за «Локомотив» 24 матча, забил 3 гола, сделал 7 ассистов.
  • Директор «Локо» Дмитрий Ульянов выразил надежду, что игрок отработает контракт до конца.

«Ох, какая тонкая игра. Набивают цену, чтобы ЦСКА заплатил больше. Вне всяких сомнений. Показывают, что терять особо нечего, типа пусть доигрывает контракт.

Паша Банатин, трансфер срывается, да? Бывает. Летом заработаешь, не горюй.

Самая хреновая ситуация: Баринов инстинктивно неосознанно будет себя беречь, чтобы летом не сорвался контракт с ЦСКА. И для игрока, и для «Локомотива», и для ЦСКА очень плохой расклад.

А нервы у Баринова, тем временем, на пределе. Это бросается в глаза из его комментариев журналистам. Хотя, казалось бы, только что из отпуска отдохнувший вышел», – написал Смирнов.

Егоров: «ЦСКА может воспользоваться козырем в гонке за Баринова»
Заявление агента Баринова по ситуации с трансфером в ЦСКА
Баринов заявил, что не получал новых предложений по контракту от «Локомотива» 7
Источник: телеграм-канал Антона Смирнова
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Баринов Дмитрий
Красногвардейчик
1768222786
Морозят уши на зло бабушке лохомоты
Ответить
Император Бомжей
1768223602
Да Баринов сам мозги делает уже по ходу)) Не думаю, что в ЦСКА контракт, на много лучше, чем новый от Локо. По ходу обиделся и просто уже из принципа перейти хочет, а агент по классике срубить комиссионные ))
Ответить
АЛЕКС 58
1768223638
Так это сам агент с барином несколько месяцев набивают себе цену,как будто Роналдо или Месси делят. В Турцию пусть едет за гроши!
Ответить
JIEGEHDA
1768226225
Так Локо может усадить его на скамейку. Тупо пол года без игровой практики . Для игрока которому уже 30+ это плохо. Выжимать максимум на тренировках . И всё. И ЦСКА он не нужен и никому раз в клубе решил не оставаться
Ответить
Povedkin
1768227653
А нервы у Баринова, тем временем, на пределе==== Какие нервы ? Баринов просто идиот. Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов объяснил, зачем ударил форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду локтем в спину во время матча Лиги чемпионов. «Да, такое было. Он бежал трусцой, я пробегал мимо и локтeм его в спину ударил. Он начал там что-то мне «*** you, *** you» – что-то такое. К судье начал обращаться. Зачем я так? Не знаю. Сейчас самому смешно стало. Хотелось его вывести из себя. Просто пробегал мимо, думаю: «Дам локтем!» Причeм я ещe и на угловом что-то там пытался с ним сделать. Задира. Тарасов назвал меня отморозком?! Это он так выразился, потому что я вспыльчивый очень... https://bombardir.ru/news/616580-Barinov-Probegal-mimo-Ronaldu-dumayu-Dam-loktem-On-nachal-mne-you-you
Ответить
Баринов перешел в ЦСКА
09:42
Эмери напутствовал Карседо перед его переходом в «Спартак»
09:36
1
Билялетдинов – о переходе Дивеева: «Зенит» обезглавил конкурента, это системная работа»
09:24
1
Карседо сказал, повлияли ли деньги на его переход в «Спартак»
08:56
2
Карседо поделился ощущениями от возвращения в «Спартак»
08:33
4
Мнение Черданцева о назначении Карседо в «Спартак»
08:09
1
Орлов оценил переход Дивеева в «Зенит»
07:45
1
Трансфер Баринова, новый тренер «Реала», решение «Спартака» по Максименко, Еременко боится возвращаться в Россию и другие новости
01:43
Кубок Франции. «ПСЖ» сенсационно вылетел от «Парижа» (0:1)
01:10
1
Баринов проходит 2-й медосмотр за сутки – уже для ЦСКА
00:25
2
Фото«Оренбург» подписал центрального защитника из Колумбии
09:11
Семшов оценил переход Баринова из «Локомотива» в ЦСКА
08:42
ФотоЦСКА подписал контракт с 15-летним игроком юношеской сборной России
08:20
Мнение Черданцева о назначении Карседо в «Спартак»
08:09
1
«Крылья» подпишут хавбека «Зенита» и продлят контракты c двумя игроками
07:58
Орлов оценил переход Дивеева в «Зенит»
07:45
1
Баринов проходит 2-й медосмотр за сутки – уже для ЦСКА
00:25
2
«Краснодар» придерживается одного строгого правила в вопросе продления контрактов
00:09
1
Футболист «Динамо»: «Было наитие, что Карпин уйдет»
Вчера, 23:17
Игрок «Балтики» описал Талалаева двумя прилагательными
Вчера, 22:59
Стало известно, благодаря кому Даку не ушел из «Рубина» в «Зенит»
Вчера, 22:21
2
Корнеев определил победителя в обмене Дивеева на Гонду
Вчера, 21:53
Агент – о трансфере Дивеева в «Зенит»: «Игорь хочет стать чемпионом»
Вчера, 21:41
6
Баринов определился с номером в ЦСКА
Вчера, 21:32
6
Трансфер Баринова в ЦСКА согласовывался на уровне администрации президента
Вчера, 21:26
7
Саусь: «Будет здорово, если Талалаев возглавит «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 21:19
4
Обращение Дивеева к болельщикам «Зенита»
Вчера, 20:46
3
Березуцкий покинул ЦСКА
Вчера, 20:37
1
«Зенит» помог состояться трансферу Баринова в ЦСКА
Вчера, 20:22
11
«Динамо» не взяло на сборы еще одного игрока помимо Бабаева
Вчера, 20:04
Баринов обещал не переходить в клубы РПЛ – сегодня игрок ушел в ЦСКА
Вчера, 19:31
10
«Локо» принял новое предложение ЦСКА по Баринову: детали сделки
Вчера, 19:25
3
Новое заявление «Локомотива» по Баринову – 2-е за день
Вчера, 19:17
6
«Спартак» принял важное решение по Максименко
Вчера, 19:11
25
«Сочи» расторг контракт с футболистом, подписанным 4 месяца назад
Вчера, 19:02
Дивеев выбрал номер в «Зените»
Вчера, 18:32
Первый комментарий Дивеева о переходе в «Зенит»
Вчера, 18:14
3
Агент Дивеева подробно объяснил трансфер игрока из ЦСКА в «Зенит»
Вчера, 18:07
1
  • Читайте нас: 