Заявление директора «Локо» по ситуации с Бариновым

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов сделал заявление по ситуации вокруг капитана Дмитрия Баринова.

Функционер дал понять, что «Локо» не планирует отпускать игрока в ЦСКА зимой.

«Что касается Дмитрия Баринова, то могу сообщить, что, став новым генеральным директором, Борис Борисович Ротенберг сразу возобновил переговоры с представителями футболиста и с самим игроком до начала незащищeнного периода действия контракта. Итогом которых стало предложение нашему воспитаннику нового четырeхлетнего договора, соответствующего его игровым, лидерским и капитанским качествам. Сторона футболиста это предложение отклонила.

В декабре ЦСКА было сделано предложение о выкупе прав на игрока основного состава «Локомотива», которое клуб не принял по спортивной и финансовой причинам.

Хорошо зная Дмитрия, уверен, что он продолжит до конца действующего контракта с «Локомотивом» добросовестно выполнять свои профессиональные обязательства и отдавать всего себя команде, как он это делал, играя за нас все эти годы – дисциплинированно, с присущим ему профессионализмом, уважением к воспитавшему его клубу», – сказал Ульянов.