Заявление директора «Локо» по ситуации с Бариновым

Вчера, 12:33
7

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов сделал заявление по ситуации вокруг капитана Дмитрия Баринова.

Функционер дал понять, что «Локо» не планирует отпускать игрока в ЦСКА зимой.

«Что касается Дмитрия Баринова, то могу сообщить, что, став новым генеральным директором, Борис Борисович Ротенберг сразу возобновил переговоры с представителями футболиста и с самим игроком до начала незащищeнного периода действия контракта. Итогом которых стало предложение нашему воспитаннику нового четырeхлетнего договора, соответствующего его игровым, лидерским и капитанским качествам. Сторона футболиста это предложение отклонила.

В декабре ЦСКА было сделано предложение о выкупе прав на игрока основного состава «Локомотива», которое клуб не принял по спортивной и финансовой причинам.

Хорошо зная Дмитрия, уверен, что он продолжит до конца действующего контракта с «Локомотивом» добросовестно выполнять свои профессиональные обязательства и отдавать всего себя команде, как он это делал, играя за нас все эти годы – дисциплинированно, с присущим ему профессионализмом, уважением к воспитавшему его клубу», – сказал Ульянов.

Источник: телеграм-канал «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Баринов Дмитрий
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
boris63
1768211178
Ага с уважением к клубу, а клуб к нему всей жопой. Будет ваньку волять и правильно сделает ещё и за то что врут в клубе постоянно. Честно, никогда бы не подумал, что паровозы так поступят, оказались какашками.
Ответить
andr45
1768211443
«по спортивной и финансовой причинам» Моя твоя не понимай) Из какого аула сей автор?))
Ответить
Император Бомжей
1768212479
Короче всё понятно, Баринова слили, пол года побегает и в ЦСКА. Отличное усиление для армейцев, клубу он точно пригодится))
Ответить
АЛЕКС 58
1768213401
Клубы не договорились о сумме выкупа.
Ответить
ilich55
1768213805
Даааа, Дима. Фамилия у тебя известная, но Ильичу ты и в подметки не годишься. Кинули парня, а теперь хотите, чтобы Баринов выпрыгивал из штанов и рвал когти? Футбол очень травмоопасный вид спорта...
Ответить
