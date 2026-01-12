Батраков заявил о желании играть в Европе после посещения матча топ-клубов

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков рассказал, что во время паузы в РПЛ побывал на игре «Реала» с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

– Очень жду начала сборов, отлично отдохнул. В Европу в этот раз получилось ненадолго приехать. Получилось только на матч Лиги чемпионов съездить, «Реал» – «Сити». Потрясающая атмосфера.

– После таких поездок хочется в Европу больше?

– Всегда хочется там поиграть. Не только после таких поездок.