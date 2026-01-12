Батраков заявил о желании играть в Европе после посещения матча топ-клубов

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков рассказал, что во время паузы в РПЛ побывал на игре «Реала» с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.
– Очень жду начала сборов, отлично отдохнул. В Европу в этот раз получилось ненадолго приехать. Получилось только на матч Лиги чемпионов съездить, «Реал» – «Сити». Потрясающая атмосфера.
– После таких поездок хочется в Европу больше?
– Всегда хочется там поиграть. Не только после таких поездок.
- Игра «Реал» – «Манчестер Сити» прошла 10 декабря. Английский клуб победил со счетом 2:1.
- Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего Батракова в 25 миллионов евро.
Источник: «Матч ТВ»