Батраков высказался об интересе «Барселоны» и «ПСЖ»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны «Барселоны» и «Пари Сен‑Жермен».

«Новостей у меня никаких нет. Это все неправда. Я сконцентрирован на подготовке с «Локомотивом» ко второй части сезона», – сказал Батраков.

Ранее сообщалось, что за игроком следят «Барселона», «ПСЖ», «Интер», «Порту», «Ювентус» и «Монако», а «Локомотив» готов продать футболиста только за 35–40 миллионов евро.