Главная
Новости
Тренер, работавший с «Аланией» в РПЛ, умер в 72 года
Тренер, работавший с «Аланией» в РПЛ, умер в 72 года
Вчера, 13:19
Ушел из жизни французский тренер
Роллан Курбис
.
Ему было 72 года.
Курбис не работал с 2016 года, когда покинул
«Ренн»
.
В 2004 году Роллан тренировал в РПЛ «Аланию».
В качестве игрока Курбис больше всего матчей провел за
«Монако»
.
Еще по теме:
Радич: «Тренер «Алании» Курбис накануне матчей звал игроков в казино. Сидели до двух ночи»
1
Курбис поддержал введение видеоповторов в футболе
Курбис: «В матче с Мексикой шансы 51:49 в пользу русских»
1
Источник:
L'Equipe
Россия. Премьер-лига
Франция. Лига 1
Алания
Курбис Роллан
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Баринов перешел в ЦСКА
09:42
Эмери напутствовал Карседо перед его переходом в «Спартак»
09:36
1
Билялетдинов – о переходе Дивеева: «Зенит» обезглавил конкурента, это системная работа»
09:24
1
Карседо сказал, повлияли ли деньги на его переход в «Спартак»
08:56
2
Карседо поделился ощущениями от возвращения в «Спартак»
08:33
4
Мнение Черданцева о назначении Карседо в «Спартак»
08:09
1
Орлов оценил переход Дивеева в «Зенит»
07:45
1
Трансфер Баринова, новый тренер «Реала», решение «Спартака» по Максименко, Еременко боится возвращаться в Россию и другие новости
01:43
Кубок Франции. «ПСЖ» сенсационно вылетел от «Парижа» (0:1)
01:10
1
Баринов проходит 2-й медосмотр за сутки – уже для ЦСКА
00:25
2
Фото
«Оренбург» подписал центрального защитника из Колумбии
09:11
Семшов оценил переход Баринова из «Локомотива» в ЦСКА
08:42
Фото
ЦСКА подписал контракт с 15-летним игроком юношеской сборной России
08:20
«Крылья» подпишут хавбека «Зенита» и продлят контракты c двумя игроками
07:58
Орлов оценил переход Дивеева в «Зенит»
07:45
1
Баринов проходит 2-й медосмотр за сутки – уже для ЦСКА
00:25
2
«Краснодар» придерживается одного строгого правила в вопросе продления контрактов
00:09
1
Футболист «Динамо»: «Было наитие, что Карпин уйдет»
Вчера, 23:17
Игрок «Балтики» описал Талалаева двумя прилагательными
Вчера, 22:59
Стало известно, благодаря кому Даку не ушел из «Рубина» в «Зенит»
Вчера, 22:21
2
Корнеев определил победителя в обмене Дивеева на Гонду
Вчера, 21:53
Агент – о трансфере Дивеева в «Зенит»: «Игорь хочет стать чемпионом»
Вчера, 21:41
6
Баринов определился с номером в ЦСКА
Вчера, 21:32
6
Трансфер Баринова в ЦСКА согласовывался на уровне администрации президента
Вчера, 21:26
7
Саусь: «Будет здорово, если Талалаев возглавит «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 21:19
4
Обращение Дивеева к болельщикам «Зенита»
Вчера, 20:46
3
Березуцкий покинул ЦСКА
Вчера, 20:37
1
«Зенит» помог состояться трансферу Баринова в ЦСКА
Вчера, 20:22
11
«Динамо» не взяло на сборы еще одного игрока помимо Бабаева
Вчера, 20:04
Баринов обещал не переходить в клубы РПЛ – сегодня игрок ушел в ЦСКА
Вчера, 19:31
10
«Локо» принял новое предложение ЦСКА по Баринову: детали сделки
Вчера, 19:25
3
Новое заявление «Локомотива» по Баринову – 2-е за день
Вчера, 19:17
6
«Спартак» принял важное решение по Максименко
Вчера, 19:11
25
«Сочи» расторг контракт с футболистом, подписанным 4 месяца назад
Вчера, 19:02
Дивеев выбрал номер в «Зените»
Вчера, 18:32
Первый комментарий Дивеева о переходе в «Зенит»
Вчера, 18:14
3
Агент Дивеева подробно объяснил трансфер игрока из ЦСКА в «Зенит»
Вчера, 18:07
1
Видео
Баринова упрекнули в злости и агрессии в общении с журналистами
Вчера, 17:45
1
