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Курбис поддержал введение видеоповторов в футболе

24 июня 2017, 08:42

Бывший главный тренер «Марселя», «Бордо» и «Алании» Роллан Курбис работает сейчас на французском телевидении, освещая проходящий в России Кубок конфедераций. Он высказался относительно введения в современный футбол видеоповторов.

– Ваше мнение о видеопросмотрах в помощь судьям?

– Я «за», но только при условии, что ими не будут слишком увлекаться. Нельзя просматривать каждый раз, был офсайд или нет. К помощи видеотехники стоит прибегать только тогда, когда надо установить правильность взятия ворот, не был ли гол забит рукой или после явного положения «вне игры». В то же время назначение пенальти – это всегда личная трактовка эпизода арбитром.

– Чилийский тренер Хуан Антонио Пицци жаловался после встречи с Камеруном, что отмененный перед самым перерывом гол его команды нанес психологический удар и сказался на начале второго тайма.

– А когда мяч забивают с очевидным нарушением правил, разве пострадавшая сторона не испытывает потрясения?

– Что, на ваш взгляд, представляет собой Кубок конфедераций в первую очередь? Это важный футбольный турнир или тест для организаторов?

– Выделил бы все-таки спортивную сторону. Сборные-участницы, несомненно, серьезно отнеслись к Кубку конфедераций. Всем хочется взять титул, который останется в послужном списке навсегда, и получить заряд уверенности на будущее, в том числе – на чемпионат мира.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок конфедераций Курбис Роллан
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