Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Курбис поддержал введение видеоповторов в футболе

    Бывший главный тренер «Марселя», «Бордо» и «Алании» Роллан Курбис работает сейчас на французском телевидении, освещая проходящий в России Кубок конфедераций. Он высказался относительно введения в современный футбол видеоповторов.

    – Ваше мнение о видеопросмотрах в помощь судьям?

    – Я «за», но только при условии, что ими не будут слишком увлекаться. Нельзя просматривать каждый раз, был офсайд или нет. К помощи видеотехники стоит прибегать только тогда, когда надо установить правильность взятия ворот, не был ли гол забит рукой или после явного положения «вне игры». В то же время назначение пенальти – это всегда личная трактовка эпизода арбитром.

    – Чилийский тренер Хуан Антонио Пицци жаловался после встречи с Камеруном, что отмененный перед самым перерывом гол его команды нанес психологический удар и сказался на начале второго тайма.

    – А когда мяч забивают с очевидным нарушением правил, разве пострадавшая сторона не испытывает потрясения?

    – Что, на ваш взгляд, представляет собой Кубок конфедераций в первую очередь? Это важный футбольный турнир или тест для организаторов?

    – Выделил бы все-таки спортивную сторону. Сборные-участницы, несомненно, серьезно отнеслись к Кубку конфедераций. Всем хочется взять титул, который останется в послужном списке навсегда, и получить заряд уверенности на будущее, в том числе – на чемпионат мира.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.06.2017 08:42
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11