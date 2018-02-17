Радич: «Тренер «Алании» Курбис накануне матчей звал игроков в казино. Сидели до двух ночи»

Бывший вратарь владикавказской «Алании» Деян Радич рассказал о работе с экс-главным тренером осетинцев Ролланом Курбисом. Француз приглашал футболистов в казино.

– Когда Роллан Курбис приглашал игроков в казино?

– Бывало, что и вечером – накануне игры. До часу-двух ночи был с ними в казино, а потом говорил: «Идите спите. Я останусь до утра».

– Вы тоже ходили?

– Нет. Зашел только раз, но уже после ухода из «Алании» – в Нальчике. За компанию, просто посмотреть. Мне хватило. Я приехал в Россию зарабатывать на жизнь, а не оставлять зарплату в казино.

Все десять лет в России я очень осторожно обходился с деньгами, поэтому сейчас у меня нет финансовых проблем. Если бы я играл на рулетке, все было бы по-другому.