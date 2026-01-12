«Акрон» избавился от экс-спартаковца

Защитник «Акрона» Константин Савичев перешел в «Торпедо».
«Мы благодарим Константина за огромный вклад в результаты команды, профессиональное отношение к делу и желаем ему успехов в дальнейшей карьере!» – написали тольяттинцы.
- Константин – один из рекордсменов «Акрона» по числу сыгранных матчей: он идeт на 3-м месте за всю историю после Сергея Волкова и Ивана Чудина, приняв участие в 149 встречах, забив 11 мячей и отдав 21 голевую передачу.
- Савичев – лучший ассистент «Акрона» за всю историю.
- В 2011-2017 годах игрок был в системе «Спартака», но за основу не провел ни матча.
Источник: телеграм-канал «Акрона»