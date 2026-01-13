Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Торпедо» подписало трех игроков

Вчера, 10:52

«Торпедо» подтвердило переход в команду защитника Константина Савичева из «Акрона» и хавбека Дмитрия Калайды из «Пари НН», а также Садыга Багиева из «СКА-Хабаровск».

Они будут выступать за черно-белых под номерами 77, 20 и 66 соответственно.

  • 31-летний Савичев ранее был капитаном «Акрона». Провел за клуб 14 матчей в этом сезоне.
  • 20-летний Калайда в 2025 году выступал на правах аренды за «Амкар».
  • 22-летний Багиев помимо игры за клуб в прошлом году также провел 2 матча за молодежную сборную Азербайджана.

Еще по теме:
«Акрон» избавился от экс-спартаковца 4
Экс-вратарь «Зенита» Бабурин сменил клуб в Первой лиге 1
Бывший вратарь «Зенита» Бабурин нашел новый клуб
Источник: официальный сайт «Торпедо»
Россия. PARI Первая лига Россия. Премьер-лига Трансферы СКА-Хабаровск Амкар-Пермь Акрон Торпедо Савичев Константин Калайда Дмитрий Багиев Садыг
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Баринов перешел в ЦСКА, увольнение Рахимова, новый тренер «МЮ» и другие новости
02:12
Кубок Испании. Захарян едва не похоронил «Сосьедад» и другие результаты
01:53
1
Глушаков предложил помощь Баринову, сменившему «Локомотив» на ЦСКА
00:37
Фанаты «Реала» обратились к Зидану
00:20
Беллингем жестко отреагировал на новость о конфликте с Алонсо
Вчера, 23:23
1
ФотоСоболев – Баринову: «Иуда❤️😂»
Вчера, 23:11
10
Фото«Манчестер Юнайтед» объявил имя нового главного тренера
Вчера, 22:22
«Это был решающий момент»: агент Баринова сказал, когда игрок решил покинуть «Локомотив»
Вчера, 21:35
4
Три футболиста «Реала» не принимали тренерские идеи Алонсо
Вчера, 21:21
Гурцкая прокомментировал обмен Дивеева на Гонду
Вчера, 21:09
4
Все новости
Все новости
Фото«Торпедо» подписало трех игроков
Вчера, 10:52
ВидеоКостромской «Спартак» разом подписал трех легионеров
12 января
1
Фото3-кратный чемпион в составе «Спартака» стал тренером «Ротора»
12 января
1
Легионер не вернулся в клуб Первой лиги после отпуска
12 января
1
Сбежавший в 2022 году украинский футболист хочет вернуться в Россию
11 января
15
Тихий – о новогоднем столе: «Все как принято в нашей великой стране»
10 января
4
Костромской «Спартак» подписывает аргентинского вратаря
10 января
3
ФотоЭкс-динамовец Липовой подписал контракт с клубом Первой лиги
9 января
ФотоЭкс-вратарь «Зенита» Бабурин сменил клуб в Первой лиге
9 января
1
Бывший вратарь «Зенита» Бабурин нашел новый клуб
8 января
Ташуев объяснил, почему считает себя успешным тренером
5 января
2
В арабском фонде объяснили интерес к «Ротору»
5 января
Ташуев намекнул, что Гвардиола работает по его методичке
5 января
6
В «Роторе» одним словом отреагировали на информацию, что фонд из ОАЭ может купить клуб
4 января
2
Раскрыт российский клуб, который в 2020 году едва не купил City Group
4 января
Назван российский клуб, который хотят купить арабские инвесторы
4 января
2
Ташуев удивлен турнирным положением «Енисея» в Первой лиге: «Ох ничего себе»
2 января
2
ФотоБывший игрок «Серикспора» вернулся в Россию
2 января
Раскрыта сумма, которую потратят на новый стадион для «Факела»
2 января
1
Защитник «Енисея»: «Скучаю по временам, когда человеку, если по делу, можно было разок стукнуть по лбу»
1 января
2
Ташуев – о назначении в «Енисей»: «Сослали меня в Сибирь»
2025.12.31 01:23
7
Экс-игрок «Шинника» умер в 32 года
2025.12.30 14:28
Ташуев объяснил, почему согласился на работу в Первой лиге
2025.12.27 23:39
2
Бубнов спрогнозировал, кто выйдет в РПЛ из ФНЛ
2025.12.26 00:20
1
Президент «Урала» прокомментировал свое пребывание на скамейке во время матчей
2025.12.25 18:44
Экс-игрок «Серикспора» близок к переходу в московский клуб
2025.12.25 11:06
Ташуев объяснил, почему возглавил «Енисей», а не европейскую сборную
2025.12.24 14:47
3
Директор «Енисея» объяснил назначение Ташуева
2025.12.24 13:46
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 