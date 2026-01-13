«Торпедо» подписало трех игроков

«Торпедо» подтвердило переход в команду защитника Константина Савичева из «Акрона» и хавбека Дмитрия Калайды из «Пари НН», а также Садыга Багиева из «СКА-Хабаровск».

Они будут выступать за черно-белых под номерами 77, 20 и 66 соответственно.