«Пари НН» перехватил у «Крыльев» хавбека «Краснодара»

Полузащитник Егор Гуренко перейдет из «Краснодара» в «Пари НН».
Он поедет на сборы с основой нижегородцев. Ранее сообщалось, что он должен стать игроком «Крыльев Советов».
Срок контракта Гуренко с «Пари НН» составит 2,5 года. 17 января футболисту исполнится 19 лет.
- Гуренко в прошлом году провел 28 матчей за «Краснодар» в МФЛ, забил 2 гола и сделал 1 ассист, заняв с «быками» 3-е местов в молодежной лиге.
- Полузащитник провел 12 игр за юношеские сборные России разных возрастов, отметился 4 ассистами.