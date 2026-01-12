«Пари НН» перехватил у «Крыльев» хавбека «Краснодара»

Полузащитник Егор Гуренко перейдет из «Краснодара» в «Пари НН».

Он поедет на сборы с основой нижегородцев. Ранее сообщалось, что он должен стать игроком «Крыльев Советов».

Срок контракта Гуренко с «Пари НН» составит 2,5 года. 17 января футболисту исполнится 19 лет.