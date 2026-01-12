Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Балтика» поборется за нападающего, забившего 5 голов в Лиге конференций

«Балтика» поборется за нападающего, забившего 5 голов в Лиге конференций

Вчера, 13:37
1

«Балтика» заинтересована в нападающем «Ноа» Нардине Мулахусейновиче.

Конкуренцию клубу РПЛ в борьбе за игрока составят «Легия» и один из израильских «Маккаби». Также футболист находится в шорт-листе «Ференцвароша».

Сообщается, что «Ноа» приобрел Мулахусейновича у «Зриньски» за 230 000 евро, но сейчас цена на него выросла в несколько раз.

27-летний босниец в этом сезоне провел за армянский клуб 24 матча, забил 9 голов, сделал 4 ассиста. 5 из этих мячей он отправил в сетку ворот соперников в играх общего этапа Лиги конференций.

  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.
  • Мулахусейнович играл полгода в России за «Динамо Мх» в 2023 году и провел 12 матчей в Первой лиге.

Еще по теме:
«Балтика» подписала новый контракт с нападающим 2
Воспитанник «Краснодара» Уткин может сменить «Балтику» на Испанию 5
В «Балтике» отреагировали на сравнение с «Лестером», выигравшим АПЛ 4
Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Армения. Премьер-лига Ноа Балтика Легия Ференцварош Мулахусейнович Нардин
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СПОРТ 21 века
1768233503
Балтика может заплатить за него хорошие деньги. И два, и три миллиона евро, но конкуренты серьёзные. Легия — это клуб, который играет в еврокубках. У Маккаби тоже в последнее время интересный проект. Россия — страна специфическая для игры в футбол, плюс даже Лиги Конференций нет. Тяжело балтийцам будет переманить этого футболиста. Но за Ноа он действительно мощно смотрелся. Парень обладает хорошим ударом, может сыграть в подыгрыше, имеет чутьё на опасный момент. Такой игрок Балтике весной точно пригодится. Кстати, калининградскому диктору на стадионе и всем фанатам Балтики нужно приготовиться: фамилию выговаривать его сложно. Судя по обзорам, калининградцы любят выкрикивать своих любимцев после забитых мячей, но с этим футболистом сделать это будет непросто...
Ответить
Главные новости
Баринов перешел в ЦСКА
09:42
Эмери напутствовал Карседо перед его переходом в «Спартак»
09:36
1
Билялетдинов – о переходе Дивеева: «Зенит» обезглавил конкурента, это системная работа»
09:24
1
Карседо сказал, повлияли ли деньги на его переход в «Спартак»
08:56
2
Карседо поделился ощущениями от возвращения в «Спартак»
08:33
4
Мнение Черданцева о назначении Карседо в «Спартак»
08:09
1
Орлов оценил переход Дивеева в «Зенит»
07:45
1
Трансфер Баринова, новый тренер «Реала», решение «Спартака» по Максименко, Еременко боится возвращаться в Россию и другие новости
01:43
Кубок Франции. «ПСЖ» сенсационно вылетел от «Парижа» (0:1)
01:10
1
Баринов проходит 2-й медосмотр за сутки – уже для ЦСКА
00:25
2
Все новости
Все новости
Фото«Оренбург» подписал центрального защитника из Колумбии
09:11
Семшов оценил переход Баринова из «Локомотива» в ЦСКА
08:42
ФотоЦСКА подписал контракт с 15-летним игроком юношеской сборной России
08:20
«Крылья» подпишут хавбека «Зенита» и продлят контракты c двумя игроками
07:58
Орлов оценил переход Дивеева в «Зенит»
07:45
1
Баринов проходит 2-й медосмотр за сутки – уже для ЦСКА
00:25
2
«Краснодар» придерживается одного строгого правила в вопросе продления контрактов
00:09
1
Футболист «Динамо»: «Было наитие, что Карпин уйдет»
Вчера, 23:17
Игрок «Балтики» описал Талалаева двумя прилагательными
Вчера, 22:59
Стало известно, благодаря кому Даку не ушел из «Рубина» в «Зенит»
Вчера, 22:21
2
Корнеев определил победителя в обмене Дивеева на Гонду
Вчера, 21:53
Агент – о трансфере Дивеева в «Зенит»: «Игорь хочет стать чемпионом»
Вчера, 21:41
6
Баринов определился с номером в ЦСКА
Вчера, 21:32
6
Трансфер Баринова в ЦСКА согласовывался на уровне администрации президента
Вчера, 21:26
7
Саусь: «Будет здорово, если Талалаев возглавит «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 21:19
4
Обращение Дивеева к болельщикам «Зенита»
Вчера, 20:46
3
Березуцкий покинул ЦСКА
Вчера, 20:37
1
«Зенит» помог состояться трансферу Баринова в ЦСКА
Вчера, 20:22
11
«Динамо» не взяло на сборы еще одного игрока помимо Бабаева
Вчера, 20:04
Баринов обещал не переходить в клубы РПЛ – сегодня игрок ушел в ЦСКА
Вчера, 19:31
10
«Локо» принял новое предложение ЦСКА по Баринову: детали сделки
Вчера, 19:25
3
Новое заявление «Локомотива» по Баринову – 2-е за день
Вчера, 19:17
6
«Спартак» принял важное решение по Максименко
Вчера, 19:11
25
«Сочи» расторг контракт с футболистом, подписанным 4 месяца назад
Вчера, 19:02
Дивеев выбрал номер в «Зените»
Вчера, 18:32
Первый комментарий Дивеева о переходе в «Зенит»
Вчера, 18:14
3
Агент Дивеева подробно объяснил трансфер игрока из ЦСКА в «Зенит»
Вчера, 18:07
1
ВидеоБаринова упрекнули в злости и агрессии в общении с журналистами
Вчера, 17:45
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 