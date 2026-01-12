«Балтика» поборется за нападающего, забившего 5 голов в Лиге конференций

«Балтика» заинтересована в нападающем «Ноа» Нардине Мулахусейновиче.

Конкуренцию клубу РПЛ в борьбе за игрока составят «Легия» и один из израильских «Маккаби». Также футболист находится в шорт-листе «Ференцвароша».

Сообщается, что «Ноа» приобрел Мулахусейновича у «Зриньски» за 230 000 евро, но сейчас цена на него выросла в несколько раз.

27-летний босниец в этом сезоне провел за армянский клуб 24 матча, забил 9 голов, сделал 4 ассиста. 5 из этих мячей он отправил в сетку ворот соперников в играх общего этапа Лиги конференций.