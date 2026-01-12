«Балтика» поборется за нападающего, забившего 5 голов в Лиге конференций

«Балтика» заинтересована в нападающем «Ноа» Нардине Мулахусейновиче.
Конкуренцию клубу РПЛ в борьбе за игрока составят «Легия» и один из израильских «Маккаби». Также футболист находится в шорт-листе «Ференцвароша».
Сообщается, что «Ноа» приобрел Мулахусейновича у «Зриньски» за 230 000 евро, но сейчас цена на него выросла в несколько раз.
27-летний босниец в этом сезоне провел за армянский клуб 24 матча, забил 9 голов, сделал 4 ассиста. 5 из этих мячей он отправил в сетку ворот соперников в играх общего этапа Лиги конференций.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.
- Мулахусейнович играл полгода в России за «Динамо Мх» в 2023 году и провел 12 матчей в Первой лиге.
Источник: телеграм-канал «Мутко против»