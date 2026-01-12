Галактионов рассказал о трансферных приоритетах «Локомотива» зимой

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов сказал, что приоритет для клуба – сохранить российских футболистов основного состава.
Сегодня команда проходит медосмотр в московской клинике.
– Впечатления позитивные. Каждый год приезжаю сюда, чтобы поприветствовать и увидеть ребят. По результатам тестов приступаем к работе. Данные получим к концу дня. Мы акцентировали внимание, что надо соскучиться, отключиться от футбола. У нас было две недели чистого отдыха, дальше начались мягкие индивидуальные тренировки, мы контролировали их по датчикам.
В приоритете для нас сохранить костяк команды, русский костяк, команду, которую мы склеивали. Каждой команде нужна свежая кровь и конкуренция. Если появятся [хорошие] игроки по соотношению цена‑качество, будет принято решение о переходе.
– Кроме Веры, нужны ещe?
– Все знали, что ранее этот переход срывался. И когда появился ещe раз, все его одобряли. Это внутренняя конкуренция, которая нас усилит. Длительный отрезок времени без игр не проходит бесследно. Но у него есть время привести себя в боевое состояние. Понятно, что вопрос встраивания в команду – это длительный процесс.
- Лукас Вера подписал контракт с «Локомотивом» 17 декабря.
- Он перешел в команду на правах свободного агента. Ранее аргентинец выступал в России за «Оренбург» и «Химки».