Стало известно, почему может сорваться трансфер Райана в «Зенит»

«Зенит» отпугивают финансовые запросы представителей нападающего «Васко да Гама» Райана Витора.
Сторона игрока рассчитывает, что бразилец будет получать зарплату на уровне покинувшего петербургский клуб Жерсона – около 3 миллионов евро в год.
Делами Райана занимается его отец, у бразильца также есть номинальный агент, который ведeт работу по юридическим вопросам.
«Васко да Гама» оценивает трансферную стоимость Райана в 50 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Зенит» готов заплатить за игрока около 30 миллионов. Летом «Брюгге» предлагал за Райана 15 миллионов евро и получил отказ.
- В 2025 году 19-летний футболист провел за «Васко да Гама» 57 матчей, забил 20 голов, сделал 1 ассист.
- Срок контракта Райана с нынешним клубом рассчитан до конца 2028 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 25 миллионов евро.
Источник: Legalbet