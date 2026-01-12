Стало известно, почему может сорваться трансфер Райана в «Зенит»

«Зенит» отпугивают финансовые запросы представителей нападающего «Васко да Гама» Райана Витора.

Сторона игрока рассчитывает, что бразилец будет получать зарплату на уровне покинувшего петербургский клуб Жерсона – около 3 миллионов евро в год.

Делами Райана занимается его отец, у бразильца также есть номинальный агент, который ведeт работу по юридическим вопросам.

«Васко да Гама» оценивает трансферную стоимость Райана в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Зенит» готов заплатить за игрока около 30 миллионов. Летом «Брюгге» предлагал за Райана 15 миллионов евро и получил отказ.