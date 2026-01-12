Заявление агента Баринова по ситуации с трансфером в ЦСКА

Владимир Кузьмичев, агент капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова, прокомментировал ситуацию вокруг футболиста.

По словам Кузьмичева, вопрос с зимним трансфером в ЦСКА все еще открыт.

Срок текущего контракта игрока с красно-зелеными рассчитан до середины 2026 года.

В этом сезоне 29-летний Баринов провел за «Локомотив» 24 матча, забил 3 гола, сделал 7 ассистов.

Директор «Локо» Дмитрий Ульянов выразил надежду, что игрок отработает контракт до конца.

«Сейчас пока рано говорить о том, что Баринов останется [в «Локомотиве»] до конца контракта. Клубы между собой еще общаются. Вопрос не закрыт. Пока то что касается переговоров, мы не комментируем. Дайте чуть времени. Когда клубы поставят точку и будет окончательное решение, можно будет более расширенно отвечать.

Переговорный процесс – всегда непросто. Если два клуба смогут пойти друг другу навстречу, все решится. Не говорятся, что делать, значит, не договорятся. Трудно прогнозировать. Клубы общаются напрямую. У нас просто нет подробностей», – сказал Кузьмичев.