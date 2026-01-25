Карпин прокомментировал резонансные трансферы Дивеева и Баринова

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о трансферах Дмитрия Баринова и Игоря Дивеева.

Баринов куплен ЦСКА у «Локомотива» за 2 миллиона евро.

Дивеев обменян в «Зенит» на Лусиано Гонду. Петербуржцы доплатили 2 + миллиона евро.

Сезон РПЛ возобновится 27 февраля.

«Думаю, что их переходы не скажутся на их карьере в сборной. Их карьеры – их проблемы. Главное, чтобы для сборной проблем не было. С кем сыграет сборная? Понимание насчет соперников есть. Когда объявят – будете знать. Мы готовимся», – сказал Карпин.