  • Главная
  • Новости
  • Баринов заявил, что не получал новых предложений по контракту от «Локомотива»

Баринов заявил, что не получал новых предложений по контракту от «Локомотива»

Вчера, 12:39
7

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов сказал, что клуб не выходил на него с новым предложением о продлении контракта.

– У тебя полгода до конца контракта, выходили ли с новым предложением?

– Нет.

– Понимаешь, почему?

– Нет.

– Тебе не обидно, что клуб, которому ты отдал столько времени, не предлагает новый контракт?

– Видимо, не заслужил.

– Если «Локомотив» предложит хороший контракт, останешься?

– Не могу ничего комментировать. Задавайте все вопросы руководителям клуба и моим представителям.

  • Срок текущего контракта игрока с красно-зелеными рассчитан до середины 2026 года.
  • В этом сезоне 29-летний Баринов провел за «Локомотив» 24 матча, забил 3 гола, сделал 7 ассистов.
  • Сообщалось, что он может перейти в ЦСКА.

Еще по теме:
Агент – о заявлении «Локо» по Баринову: «Набивают цену, чтобы ЦСКА заплатил больше» 1
Егоров: «ЦСКА может воспользоваться козырем в гонке за Баринова»
Заявление агента Баринова по ситуации с трансфером в ЦСКА
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Баринов Дмитрий
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1768212058
Эпопея с Бариновым похожа на сериал о рабыре Изауре)
Ответить
Император Бомжей
1768212348
Ну по ходу он отыграет этот сезон и бесплатно летом перейдет в ЦСКА))) Сказочные руководители у Локо, именно в отношении Баринова.
Ответить
АЛЕКС 58
1768213538
Ни одна из трёх сторон не говорит правды
Ответить
...уефан
1768213821
...раньше было мутно, теперь ещё и скользко...
Ответить
ПалкоВводецъ007
1768214670
Ну и будет в полсилы играть эти несколько месяцев. Гыгыгы
Ответить
ilich55
1768219940
Один Димон всем рассказывает, что предлагали новый контракт, но агент вместе с Бариновым не дали согласия. Баринов говорит - нет. Кто из них врёт? хз. Похоже, что оба.
Ответить
