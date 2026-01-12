Баринов заявил, что не получал новых предложений по контракту от «Локомотива»

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов сказал, что клуб не выходил на него с новым предложением о продлении контракта.
– У тебя полгода до конца контракта, выходили ли с новым предложением?
– Нет.
– Понимаешь, почему?
– Нет.
– Тебе не обидно, что клуб, которому ты отдал столько времени, не предлагает новый контракт?
– Видимо, не заслужил.
– Если «Локомотив» предложит хороший контракт, останешься?
– Не могу ничего комментировать. Задавайте все вопросы руководителям клуба и моим представителям.
- Срок текущего контракта игрока с красно-зелеными рассчитан до середины 2026 года.
- В этом сезоне 29-летний Баринов провел за «Локомотив» 24 матча, забил 3 гола, сделал 7 ассистов.
- Сообщалось, что он может перейти в ЦСКА.
Источник: «Матч ТВ»