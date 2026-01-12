Баринов заявил, что не получал новых предложений по контракту от «Локомотива»

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов сказал, что клуб не выходил на него с новым предложением о продлении контракта.

– У тебя полгода до конца контракта, выходили ли с новым предложением?

– Нет.

– Понимаешь, почему?

– Нет.

– Тебе не обидно, что клуб, которому ты отдал столько времени, не предлагает новый контракт?

– Видимо, не заслужил.

– Если «Локомотив» предложит хороший контракт, останешься?

– Не могу ничего комментировать. Задавайте все вопросы руководителям клуба и моим представителям.