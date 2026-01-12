Введите ваш ник на сайте
Агент Райана рассказал о переговорах с «Зенитом»

Вчера, 10:55
1

Агент Луиз Роберто Зини Жуниор, представляющий интересы нападающего «Васко да Гама» Райана, подтвердил факт переговоров с «Зенитом».

«Зенит» – большой клуб. У него всe очень хорошо организовано. «Васко да Гама» получил предложение, но ответил отказом. Будет ли «Зенит» предпринимать ещe одну попытку? Не знаю», – сказал агент.

  • В 2025 году 19-летний футболист провел за «Васко да Гама» 57 матчей, забил 20 голов, сделал 1 ассист.
  • Срок контракта Райана с нынешним клубом рассчитан до конца 2028 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 25 миллионов евро.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Васко да Гама Зенит Витор Райан
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Литейный 4 (returned)
1768205520
Цену набивают. Гыгыгы
Ответить
