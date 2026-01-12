Агент Райана рассказал о переговорах с «Зенитом»

Агент Луиз Роберто Зини Жуниор, представляющий интересы нападающего «Васко да Гама» Райана, подтвердил факт переговоров с «Зенитом».
«Зенит» – большой клуб. У него всe очень хорошо организовано. «Васко да Гама» получил предложение, но ответил отказом. Будет ли «Зенит» предпринимать ещe одну попытку? Не знаю», – сказал агент.
- В 2025 году 19-летний футболист провел за «Васко да Гама» 57 матчей, забил 20 голов, сделал 1 ассист.
- Срок контракта Райана с нынешним клубом рассчитан до конца 2028 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 25 миллионов евро.
Источник: «Советский спорт»