Баринов ответил на вопросы про интерес ЦСКА

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, что знает об интересе к нему со стороны ЦСКА.
– Как будто ты уходишь из «Локомотива».
– Нет, ни в коем случае. Я сейчас проходил медосмотр с командой.
– Ты знаешь об интересе ЦСКА?
– Конечно, знаю.
– Что думаешь по этому поводу?
– Не знаю, спросите у представителя.
– Тебе интересен переход в этот клуб и что у тебя с контрактом?
– Сейчас нахожусь на медосмотре с командой. Какие вы еще вопросы можете задать про другую команду?
- Срок текущего контракта игрока с красно-зелеными рассчитан до середины 2026 года.
- В этом сезоне 29-летний Баринов провел за «Локомотив» 24 матча, забил 3 гола, сделал 7 ассистов.
Источник: «Матч ТВ»