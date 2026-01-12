Баринов ответил на вопросы про интерес ЦСКА

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, что знает об интересе к нему со стороны ЦСКА.

– Как будто ты уходишь из «Локомотива».

– Нет, ни в коем случае. Я сейчас проходил медосмотр с командой.

– Ты знаешь об интересе ЦСКА?

– Конечно, знаю.

– Что думаешь по этому поводу?

– Не знаю, спросите у представителя.

– Тебе интересен переход в этот клуб и что у тебя с контрактом?

– Сейчас нахожусь на медосмотре с командой. Какие вы еще вопросы можете задать про другую команду?