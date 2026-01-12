Экс-руководителя «Локомотива» обвинили в организации заказных убийств

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Сергей Липатов проходит по делу о заказных убийствах.

В нем также фигурирует миллиардер Валерий Цимбаев и ещe один обвиняемый по фамилии Рамазанов.

В деле Липатова речь идет об убийстве директора юридической фирмы «Инюрконсалт», советника главы министерства путей сообщения Александра Фоминова. Мужчину убили 15 марта 2002 года, когда он возвращался в загородный дом в дачном поселке «Аграрник» в Одинцовском районе Московской области.

Следствие предполагает, что Липатов и его криминальное окружение из числа бывших сотрудников правоохранительных органов может быть причастно к похищению и убийству в 2002 году владельца ОАО «Консул» Владимира Клюева и его бухгалтера, но пока роль Липатова в данном эпизоде неизвестна.

По этому делу Липатова и Цимбаева арестовали в апреле 2025 года, Рамазанова отправили в СИЗО в ноябре 2024-го.