Кисляк: «Если ЦСКА выиграет 13 матчей, то 100% будет хороший результат»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк считает, что идеальной весной для команды станут победы во всех матчах.
– Какой из весенних матчей ждете с особым нетерпением?
– Жалко, что со «Спартаком» уже сыграли два раза за месяц. Все игры жду, все они будут не менее интересными. У нас много выездных матчей, с той же «Балтикой», «Ахматом», игры с конкурентами. В каждой игре будет битва, можно потерять очки.
– По силам ЦСКА пройти отрезок без потерь?
– Время покажет. Будем стараться, что удастся.
– Идеальная весна?
– 13 матчей – 13 побед, плюс победы в Кубке России.
– Вам еще нужно ждать осечек конкурентов.
– Они в любом случае будут. Уверен, если мы сами выиграем 13 матчей, то 100% будет хороший результат.
- 10 января Кисляк получил премию «Первая пятерка», которая вручается лучшему молодому игроку РПЛ по итогам года.
- ЦСКА после 18 туров занимает 4-е место в РПЛ с 36 очками, отставая от лидирующего «Краснодара» на 4 очка.
Источник: «Матч ТВ»