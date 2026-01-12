Кисляк: «Если ЦСКА выиграет 13 матчей, то 100% будет хороший результат»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк считает, что идеальной весной для команды станут победы во всех матчах.

– Какой из весенних матчей ждете с особым нетерпением?

– Жалко, что со «Спартаком» уже сыграли два раза за месяц. Все игры жду, все они будут не менее интересными. У нас много выездных матчей, с той же «Балтикой», «Ахматом», игры с конкурентами. В каждой игре будет битва, можно потерять очки.

– По силам ЦСКА пройти отрезок без потерь?

– Время покажет. Будем стараться, что удастся.

– Идеальная весна?

– 13 матчей – 13 побед, плюс победы в Кубке России.

– Вам еще нужно ждать осечек конкурентов.

– Они в любом случае будут. Уверен, если мы сами выиграем 13 матчей, то 100% будет хороший результат.