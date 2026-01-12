Стало известно, что заставило Дивеева согласиться на трансфер в «Зенит»

Инсайдер «Чемпионата» Андрей Панков раскрыл детали трансфера Игоря Дивеева из ЦСКА в «Зенит».

Защитник ЦСКА перешел в «Зенит», а аргентинский форвард Лусиано Гонду перебрался в московскую команду.

Петербуржцы доплатили в рамках обмена более 2 миллионов евро.

Обе команды борются за чемпионство.

«Если бы не такая категоричная позиция Челестини, Дивеев мог бы и не согласиться на вариант с «Зенитом». Слышал, что у Фабио и Игоря был футбольный разговор еще в конце осенней части сезона – всe это вылилось в то, что Дивеев понял, что вариант с «Зенитом» надо принимать, тем более в Питере его хотели уже несколько лет.

Поэтому болельщики ЦСКА действительно могут грустить по Игорю, но надо понимать, что это история, которую максимально поддержал Челестини, на что он имеет полное право.

Поэтому, по мнению ЦСКА и главного тренера, эта ситуация действительно win-win. И здесь не подходит нарратив про жирного Марио Фернандеса (который, кстати, действительно в «Зените» провалился).

ЦСКА может считать эту сделку выигрышной как минимум по одной причине: за результат ответственен тренер, и его пожелания должны исполняться», – написал Панков.