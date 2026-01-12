Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  
  

Стало известно, что заставило Дивеева согласиться на трансфер в «Зенит»

Вчера, 13:58
6

Инсайдер «Чемпионата» Андрей Панков раскрыл детали трансфера Игоря Дивеева из ЦСКА в «Зенит».

  • Защитник ЦСКА перешел в «Зенит», а аргентинский форвард Лусиано Гонду перебрался в московскую команду.
  • Петербуржцы доплатили в рамках обмена более 2 миллионов евро.
  • Обе команды борются за чемпионство.

«Если бы не такая категоричная позиция Челестини, Дивеев мог бы и не согласиться на вариант с «Зенитом». Слышал, что у Фабио и Игоря был футбольный разговор еще в конце осенней части сезона – всe это вылилось в то, что Дивеев понял, что вариант с «Зенитом» надо принимать, тем более в Питере его хотели уже несколько лет.

Поэтому болельщики ЦСКА действительно могут грустить по Игорю, но надо понимать, что это история, которую максимально поддержал Челестини, на что он имеет полное право.

Поэтому, по мнению ЦСКА и главного тренера, эта ситуация действительно win-win. И здесь не подходит нарратив про жирного Марио Фернандеса (который, кстати, действительно в «Зените» провалился).

ЦСКА может считать эту сделку выигрышной как минимум по одной причине: за результат ответственен тренер, и его пожелания должны исполняться», – написал Панков.

Источник: телеграм-канал Андрея Панкова
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Дивеев Игорь Челестини Фабио
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Skull_Boy
1768215709
Да да, а то что ЗП у него стало выше в 2,5 это не при чем и к позорным переходят тупа ради бабла
Ответить
andr45
1768216098
Что заставило Дивеева согласиться на трансфер? ДЕНЬГИ) ДИВЕЕВ «Когда клуб предложил обмен, я понял, что пришло время двигаться дальше и настал момент перемен. Как профессионал буду отдавать все силы на поле за новую команду »
Ответить
bset
1768217286
Деньги, деньги. Ну работайте за 20 тыщ рублей и не позорьтесь, ища более высооплачиваемую работу) А Дивеев пусть сам решает, как ему поступить.
Ответить
NewLife
1768222165
Поздравляю коней с удачной сделкой: избавились от говно защитника, приобрели неплохого напа.
Ответить
Kollljan
1768225020
Зачем Зениту этот шлак?
Ответить
Garrincha58
1768228832
Челестини понимает, что на вечно больного защитника не всегда можно расчитывать
Ответить
