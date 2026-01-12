«Зенит» требовал у ЦСКА за Гонду 14 миллионов

Изначально ЦСКА пытался купить у «Зенита» форварда Лусиано Гонду без участия Игоря Дивеева.

Гонду перешел в ЦСКА из «Зенита» в результате обмена на Игоря Дивеева.

В этом сезоне форвард провел за «Зенит» 22 матча, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

Гонду будет играть в ЦСКА под 32-м номером.

«Как утверждает аргентинский юрист по спортивному праву Марсело Би Селларес, ЦСКА на начальном этапе планировал арендовать 24-летнего аргентинского нападающего «Зенита» Лусиано Гонду.

«Зенит» отказался от данного варианта и готов был рассмотреть прямой трансфер за 14 миллионов евро», – написал источник.