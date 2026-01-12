Баринова упрекнули в злости и агрессии в общении с журналистами

Журналист «Чемпионата» Дмитрий Зимин дал оценку поведению капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова.

Срок текущего контракта игрока с красно-зелеными рассчитан до середины 2026 года.

В этом сезоне 29-летний Баринов провел за «Локомотив» 24 матча, забил 3 гола, сделал 7 ассистов.

Директор «Локо» Дмитрий Ульянов выразил надежду, что игрок отработает контракт до конца.

«Что за за раздражулька такой?

Сам остановился перед серьезными людьми, согласился ответить на вопросы, а реагирует так, словно это герой мема «Ты же сам позвонил». Раздраженно, агрессивно и недовольно.

А ещe Дмитрий Баринов врет, когда говорит, что «Локомотив» не предлагал ему новый контракт. Вскоре мы увидели про оффер на четыре годика (которому скоро 30 лет), которое не устроило сторону игрока. Или самого игрока, здесь до конца непонятно.

Как вижу: отношения с Леонченко были окончательно испорчены, Ротенберг попытался настроить коммуникацию и, видимо, обновил предложение. И по сроку, и, возможно, по сумме. Однако точка невозврата уже была пройдена, но до сих пор непонятна для кого – для игрока или его представителей.

А теперь игрок не может уйти в ЦСКА. Логичная позиция «Локо», который хочет позиционировать себя как гончих за золотом. Раздражается, злится и агрессирует. Может, не столько на журналистов, сколько на себя. Или своих представителей. До конца непонятно», – написал Зимин.