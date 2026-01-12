Введите ваш ник на сайте
Глава «Зенита» прокомментировал обмен Гонду на Дивеева

Вчера, 16:53
10

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов высказался о трансфере Игоря Дивеева.

  • Защитник ЦСКА перешел в «Зенит», а аргентинский форвард Лусиано Гонду перебрался в московскую команду.
  • Петербуржцы доплатили в рамках обмена более 2 миллионов евро.
  • Обе команды борются за чемпионство.

«Зенит» руководствовался тем, что, во-первых, получает игрока сборной России, во-вторых, игрока хорошего уровня с российским паспортом в центре обороны, что даeт тренерскому штабу возможность варьировать состав.

При этом надо учесть, что «Зенит» обменял основного защитника команды-соперницы на нападающего, который в «Зените» не получал много игрового времени в первой части чемпионата.

Конечно, пока нельзя сказать, для кого эта сделка выгоднее – для «Зенита» или ЦСКА, это покажет время. Но будем надеяться, что от обмена выиграют обе команды.

Сейчас можно констатировать, что сделка завершена по взаимному согласию клубов и оба могут быть довольны», – сказал Зырянов.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Дивеев Игорь Зырянов Константин
Император Бомжей
1768226469
Всё четко по полкам разложил Согласен с каждым словом Зырянова))
Ответить
Good_win_ФКСМ
1768226918
Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов высказался о трансфере Игоря Дивеева: -будем из русского парня делать Гонду..., если удастся сильно загуталинить, продадим в Бразилию...
Ответить
Икстоляникс-Нибиру-vkonta
1768227188
Не понимаю этого решения штаба Семака и Тимощука, просто непонятно: очевидно, что Лусиано классно играл, но не получал достаточно игрового времени. По какой причине? Теперь он будет выходить в старте за коней и забивать почти в каждом мачте, то есть Семак усилил конкурента во втором юбилейном, для чего? Что за хитрый план?
Ответить
...уефан
1768228262
...то, что сказал Зырянов можно поделить на два или три. Это, такими многоходовками, Сашка Соболев от конкурентов избавляется, не иначе. Притих, где-то с удилом над лункой в Заполярье и носа сюда не кажет. Затаился...
Ответить
Taps
1768228805
Лусиано тренер гнобил однозначно, а урода Соболя ставил изредка.
Ответить
andrei-sarap-yandex
1768234761
лучше от САНТОСА и от СЕМАКа избавились бы
Ответить
Artemka444
1768245332
Соболева уберите лучше
Ответить
