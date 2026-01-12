Глава «Зенита» прокомментировал обмен Гонду на Дивеева

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов высказался о трансфере Игоря Дивеева.

Защитник ЦСКА перешел в «Зенит», а аргентинский форвард Лусиано Гонду перебрался в московскую команду.

Петербуржцы доплатили в рамках обмена более 2 миллионов евро.

Обе команды борются за чемпионство.

«Зенит» руководствовался тем, что, во-первых, получает игрока сборной России, во-вторых, игрока хорошего уровня с российским паспортом в центре обороны, что даeт тренерскому штабу возможность варьировать состав.

При этом надо учесть, что «Зенит» обменял основного защитника команды-соперницы на нападающего, который в «Зените» не получал много игрового времени в первой части чемпионата.

Конечно, пока нельзя сказать, для кого эта сделка выгоднее – для «Зенита» или ЦСКА, это покажет время. Но будем надеяться, что от обмена выиграют обе команды.

Сейчас можно констатировать, что сделка завершена по взаимному согласию клубов и оба могут быть довольны», – сказал Зырянов.