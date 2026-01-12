Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Агент Дивеева подробно объяснил трансфер игрока из ЦСКА в «Зенит»

Агент Дивеева подробно объяснил трансфер игрока из ЦСКА в «Зенит»

Вчера, 18:07
1

Олег Еремин, агент защитника Игоря Дивеева, прокомментировал переход игрока из ЦСКА в «Зенит».

  • Защитник ЦСКА перешел в «Зенит», а аргентинский форвард Лусиано Гонду перебрался в московскую команду.
  • Петербуржцы доплатили в рамках обмена более 2 миллионов евро.
  • Обе команды борются за чемпионство.

– Что легло в основу этого обмена? И почему Дивеев согласился?

– Интерес «Зенита» не стал сюрпризом. Петербуржцы интересуются Игорем уже давно, первые контакты были ещe несколько лет назад – до первого продления контракта с ЦСКА. Сейчас переход состоялся, потому что многие составляющие сложились.

– Какие? И почему этот обмен устроил всех? Можно ли сказать, что инициатива шла от ЦСКА?

– Нет, так я сказать не могу. Просто в процессе переговоров появился вариант с обменом, который и был Игорю предложен. Исторически сложились все составляющие для этой возможности. Какие это составляющие? Редкий футболист проводит в одном клубе столько лет, сколько провeл в ЦСКА Игорь – семь лет. Да, он чувствовал себя в клубе комфортно.

Но с точки зрения нового вызова, мотивации – хотелось попробовать что-то новое, поработать с новыми задачами. Это нормальная и амбициозная история для любого игрока. По мне, всe объяснимо. Понимаю, что не все болельщики могут это правильно понять и оценить. Но те, кто имеет отношение к профессиональному футболу, всe поймут.

– Ты сказал про недостаточный уровень мотивации. Почему у Дивеева упала мотивация?

– Поправлю сам себя. Я имею в виду не недостаток мотивации, а говорю скорее о некотором элементе профессионального выгорания у Игоря. Тяжело находиться в одной и той же среде постоянно. Это не застойность, но однообразие. Любой человек, который занимается одним и тем же делом, сталкивается с такой проблемой. На мой взгляд, всe сделано вовремя и правильно. Надеюсь, что дальнейшее развитие событий это только подтвердит.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Дивеев Игорь
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Skull_Boy
1768230920
Хватит сказки уже рассказывать, где предложили бабла в 2,5 раза больше вот и побежал
Ответить
