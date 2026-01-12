Введите ваш ник на сайте
  • Бывшая пресс-атташе «Динамо» Лысенко вступилась за Бабаева, выбравшего «Спартак»

Бывшая пресс-атташе «Динамо» Лысенко вступилась за Бабаева, выбравшего «Спартак»

Вчера, 17:00
5

Полина Лысенко, бывшая пресс-атташе «Динамо», высказалась о скором трансфере Ульви Бабаева в «Спартак».

Игрока уже удалили из командного чата «Динамо».

«Предлагаю не осуждать Ульви, как обычно это происходит на мотив «ты предал клуб, ты предал нас» (отсылку, думаю, поняли ) – ситуации с контрактами часто бывают очень сложные.

И иногда футболистам другие клубы предлагают условия сильно лучше для их развития – и тут уже нужно выбирать: либо делать ставку на себя, либо на родной клуб.

Я не могу осудить Бабаева за то, что он выбрал себя – потому что я не знаю причин, почему он не выбрал «Динамо». Значит, «Спартак» был убедительнее – потому что при одинаковых условиях я уверена, что Ульви выбрал бы остаться в своeм клубе, так как переход – это всегда стресс для футболиста, а особенно – переход в «Спартак».

Ульви желаю развиваться. А «Динамо» желаю, чтобы его уход не стал потерей», – написала Лысенко.

Из «Динамо» ушла Полина Лысенко – одна из самых умных и красивых девушек русского футбола

«Оправдываться не должна»: экс-ведущая «Динамо» Лысенко – о слухах, что Лещук из-за нее бросил семью

Лысенко отреагировала на заявление Радимова, что она прокляла «Динамо»

Еще по теме:
Форварда «Динамо» удалили из командного чата из-за трансфера в «Спартак» 7
«Спартак» приостановил переговоры по трансферам 9
Переходящего из «Динамо» в «Спартак» Бабаева упрекнули в алчности 1
Источник: телеграм-канал Полины Лысенко
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Бабаев Ульви
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император Бомжей
1768226590
Спасибо женщина, за твое мнение, ты наверное поэтому и бывшая пресс атташе клуба Динамо)))
Ответить
FFR
1768229855
В принципе она права, мы все работаем за деньги. А когда и клуб более престижный, и предлагают в 3 раза больше, тут и колебаться нечего.
Ответить
neim
1768235918
Всё-таки уходит ? ((( И Степашин не удержал.
Ответить
Пётр-Лаврухин-google
1768241726
Этот сучёнок лапчатый до лета ни Макара ,ни Бабаева не отпустит
Ответить
