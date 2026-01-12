Бывшая пресс-атташе «Динамо» Лысенко вступилась за Бабаева, выбравшего «Спартак»

Полина Лысенко, бывшая пресс-атташе «Динамо», высказалась о скором трансфере Ульви Бабаева в «Спартак».

Игрока уже удалили из командного чата «Динамо».

Нападающий забил 5 голов в 16 матчах за «Динамо».

Сообщалось, что Бабаев согласовал со «Спартаком» контракт до 2030 года.

В новом клубе Ульви сможет зарабатывать почти втрое больше.

«Предлагаю не осуждать Ульви, как обычно это происходит на мотив «ты предал клуб, ты предал нас» (отсылку, думаю, поняли ) – ситуации с контрактами часто бывают очень сложные.

И иногда футболистам другие клубы предлагают условия сильно лучше для их развития – и тут уже нужно выбирать: либо делать ставку на себя, либо на родной клуб.

Я не могу осудить Бабаева за то, что он выбрал себя – потому что я не знаю причин, почему он не выбрал «Динамо». Значит, «Спартак» был убедительнее – потому что при одинаковых условиях я уверена, что Ульви выбрал бы остаться в своeм клубе, так как переход – это всегда стресс для футболиста, а особенно – переход в «Спартак».

Ульви желаю развиваться. А «Динамо» желаю, чтобы его уход не стал потерей», – написала Лысенко.

