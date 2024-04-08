Лысенко отреагировала на заявление Радимова, что она прокляла «Динамо»

Бывшая пресс-атташе «Динамо» Полина Лысенко отреагировала на заявление Владислава Радимова. Он считает, что девушка прокляла московский клуб.

Лысенко покинула «Динамо» год назад. Сообщалось, что из-за личных отношений с вратарем Игорем Лещуком. Перед этим голкипер ушел от жены и дочерей.

Радимов несколько дней назад напомнил о связи Лысенко с Лещуком.

Сейчас Лысенко работает в медийном ФК 10, а Лещук встречается с Кристиной Юдинцевой, которая старше его на 4 года.

«Назвал ведьмой на всю страну. Спасибо, Владислав Николаевич!» – написала Лысенко.

Из «Динамо» ушла Полина Лысенко – одна из самых умных и красивых девушек русского футбола