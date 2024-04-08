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    • Лысенко отреагировала на заявление Радимова, что она прокляла «Динамо»

    Лысенко отреагировала на заявление Радимова, что она прокляла «Динамо»

    Бывшая пресс-атташе «Динамо» Полина Лысенко отреагировала на заявление Владислава Радимова. Он считает, что девушка прокляла московский клуб.

    • Лысенко покинула «Динамо» год назад. Сообщалось, что из-за личных отношений с вратарем Игорем Лещуком. Перед этим голкипер ушел от жены и дочерей.
    • Радимов несколько дней назад напомнил о связи Лысенко с Лещуком.
    • Сейчас Лысенко работает в медийном ФК 10, а Лещук встречается с Кристиной Юдинцевой, которая старше его на 4 года.

    «Назвал ведьмой на всю страну. Спасибо, Владислав Николаевич!» – написала Лысенко.

    Из «Динамо» ушла Полина Лысенко – одна из самых умных и красивых девушек русского футбола

    Источник: «Бомбардир»

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    08.04.2024 11:34
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    Комментарии (5)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Plyash
    1712568030
    Полина,на дурака и подкаблучника Радибуланова не обращай внимание.Ну,не дал Господь ума,что тут поделаешь...С детства такой.
    Ответить
    subbotaspartak
    1712573908
    А кто-то Лещука обвинял?
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    vvv123
    1712580314
    Мораль: с хохлухами лучше не связываться!
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