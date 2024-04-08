Радимов сообщил, кто проклял «Динамо»

Бывший зенитовец Владислав Радимов заявил, что «Динамо» проклято.

«В свое время говорили, что над «Динамо» висит проклятие жены Юрия Севидова. Вот в этом году над командой висит проклятие Полины Лысенко. Она заколдовала «Динамо», они не получат медаль», – считает Радимов.

Лысенко покинула «Динамо» год назад. Сообщалось, что из-за личных отношений с вратарем Игорем Лещуком. Перед этим голкипер ушел от жены и дочерей.

Радимов несколько дней назад напомнил о связи Лысенко с Лещуком.

Сейчас Лысенко работает в медийном ФК 10, а Лещук встречается с Кристиной Юдинцевой, которая старше его на 4 года.

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