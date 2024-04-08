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    Радимов сообщил, кто проклял «Динамо»

    Бывший зенитовец Владислав Радимов заявил, что «Динамо» проклято.

    «В свое время говорили, что над «Динамо» висит проклятие жены Юрия Севидова. Вот в этом году над командой висит проклятие Полины Лысенко. Она заколдовала «Динамо», они не получат медаль», – считает Радимов.

    • Лысенко покинула «Динамо» год назад. Сообщалось, что из-за личных отношений с вратарем Игорем Лещуком. Перед этим голкипер ушел от жены и дочерей.
    • Радимов несколько дней назад напомнил о связи Лысенко с Лещуком.
    • Сейчас Лысенко работает в медийном ФК 10, а Лещук встречается с Кристиной Юдинцевой, которая старше его на 4 года.

    Из «Динамо» ушла Полина Лысенко – одна из самых умных и красивых девушек русского футбола

    Источник: «Матч ТВ»

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    08.04.2024 11:18
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    Комментарии (3)
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    Дубина
    1712564826
    Психушка не поможет лазурному дурочку))))) О метаном газпром накачал)!!!! ХА ХА ХА
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    JTherry
    1712565319
    понеслась конспирологическая хрень от Радимова про "проклятия" днища...)) мнения одной Смородины мало, так надо собрать мнение всей "королевской рати" чушпанов экспердов со срач-тв... а то, что лежит на поверхности, что Личка обосрался с заменами и тактикой на игру, никто замечать не хочет...
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    Цугундeр
    1712566493
    Такая себе "острота" ...(( " Хоботов, это мелко! " (с)
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