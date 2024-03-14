Радимов ответил Лещуку на обвинение в хайпе, напомнив об отношениях игрока с «красоткой Полиной Лысенко»

Бывший зенитовец Владислав Радимов продолжил заочную полемику с Игорем Лещуком из «Динамо». Тот обвинил экс-игрока сборной России в хайпе.

«Мой любимец Лещук снова радует яркими высказываниями. Насчет хайпа, если уж и хайповать, то точно не на Лещуке, лучше это делать на красотке Полине Лысенко, что ты в свое время и делал.

А что касается того, что он ждал легкой победы над «Зенитом», хочется понять, на чем эти мысли были основаны. На минимальной победе в первом матче? Ну тогда в воротах Антон Шунин был, а с тобой-то в раме какие шансы? Счет на табло, все как мы любим», – написал Радимов.

Ранее Радимов рекомендовал Лещуку обратиться к психиатру.

Упомянутая в посте Радиомва Полина Лысенко – бывшая пресс-атташе «Динамо», которая, согласно инсайдам, встречалась с Лещуком в прошлом году.

Сейчас Лысенко работает в медийном ФК 10.

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