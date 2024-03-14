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    • Радимов ответил Лещуку на обвинение в хайпе, напомнив об отношениях игрока с «красоткой Полиной Лысенко»

    Радимов ответил Лещуку на обвинение в хайпе, напомнив об отношениях игрока с «красоткой Полиной Лысенко»

    Бывший зенитовец Владислав Радимов продолжил заочную полемику с Игорем Лещуком из «Динамо». Тот обвинил экс-игрока сборной России в хайпе.

    «Мой любимец Лещук снова радует яркими высказываниями. Насчет хайпа, если уж и хайповать, то точно не на Лещуке, лучше это делать на красотке Полине Лысенко, что ты в свое время и делал.

    А что касается того, что он ждал легкой победы над «Зенитом», хочется понять, на чем эти мысли были основаны. На минимальной победе в первом матче? Ну тогда в воротах Антон Шунин был, а с тобой-то в раме какие шансы? Счет на табло, все как мы любим», – написал Радимов.

    • Ранее Радимов рекомендовал Лещуку обратиться к психиатру.
    • Упомянутая в посте Радиомва Полина Лысенко – бывшая пресс-атташе «Динамо», которая, согласно инсайдам, встречалась с Лещуком в прошлом году.
    • Сейчас Лысенко работает в медийном ФК 10.

    Из «Динамо» ушла Полина Лысенко – одна из самых умных и красивых девушек русского футбола

    Источник: телеграм-канал Владислава Радимова

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    Сегодня, 15:54
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    Комментарии (2)
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    СпорЦмен
    1710423029
    Ждём ответа мальчика, которому только что сказали, что непрочь вые*ать его жену. Ответа футболиста, я не жду, Радимов уделал его по футбольному, про счёт на табло.
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    Алексей З
    1710423698
    Х.ёвый ты парень Радимов, девушку приплёл. Не мужик , а х.ета. Одно слово Буланов.
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