Лещук: «Радимов хайпует на мне – это его новая работа»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук прокомментировал критику в свой адрес со стороны Владислава Радимова. Она длится почти год.

– Владислав Радимов часто говорит про тебя. Понимаешь, почему?

– Болтает и болтает. Ну, что теперь? Нравится ему про меня говорить. Он не признает, что хайпует на моем имени.

Ты же спрашиваешь у меня про это – значит, получается у него. Ему интересно зацепить меня, видимо, это его новая медийная работа.

Он мне предлагал спор – я должен сыграть 50 игр до исполнения 30 лет. Спор его, конечно, я не принял – решил выключиться из словесной гонки. Может, у меня получится выиграть у него и без спора.