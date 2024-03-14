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    Лещук: «Радимов хайпует на мне – это его новая работа»

    Вратарь «Динамо» Игорь Лещук прокомментировал критику в свой адрес со стороны Владислава Радимова. Она длится почти год.

    Владислав Радимов часто говорит про тебя. Понимаешь, почему?

    – Болтает и болтает. Ну, что теперь? Нравится ему про меня говорить. Он не признает, что хайпует на моем имени.

    Ты же спрашиваешь у меня про это – значит, получается у него. Ему интересно зацепить меня, видимо, это его новая медийная работа.

    Он мне предлагал спор – я должен сыграть 50 игр до исполнения 30 лет. Спор его, конечно, я не принял – решил выключиться из словесной гонки. Может, у меня получится выиграть у него и без спора.

    • Ранее Радимов рекомендовал Лещуку обратиться к психиатру.
    • Игорь сейчас основной вратарь «Динамо».
    • Он воспитанник клуба.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 15:13
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    Комментарии (1)
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    СпорЦмен
    1710419376
    Если бы не это интервью, я бы и не знал такой фамилии. Трудно на нем хайповать. :)))
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