Егоров: «ЦСКА может воспользоваться козырем в гонке за Баринова»

Инсайдер Сергей Егоров оценил заявление «Локомотива» по капитану Дмитрию Баринову.

«Локо» решил упереться. Тут важны две вещи.

С Бариновым у «Локо» шансы на титул и высокое место выше, чем без него. Важно только, чтобы его в не объявили больным/немотивированным/толстым.

И «Локо» на призовых от РПЛ за более высокое место заработает плюс-минус те же деньги, что пока дает ЦСКА.

У ЦСКА, возможно, есть один козырь. Звонок патрона клуба Максима Орешкина (заместитель главы администрации президента РФ - прим. «Бомбардира»)» – написал Егоров.