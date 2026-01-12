Мостовой отреагировал на обмен Дивеева на Гонду

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой дал новый комментарий по обмену Игоря Дивеева на Лусиано Гонду.

Защитник ЦСКА перешел в «Зенит», а аргентинский форвард перебрался в московскую команду.

Петербуржцы доплатили в рамках обмена более 2 миллионов евро.

Обе команды борются за чемпионство.

«Кто от этого больше выиграет, покажет время. Лусиано хороший нападающий. Он это доказал, когда только приехал в «Зенит». Дивеев – один из лучших защитников нашего чемпионата.

Ясно, что «Зениту» тоже нужны российские игроки. Лусиано хочет играть, он правильно сделал. А ЦСКА нужен нападающий. Замены хорошие», – сказал Мостовой.