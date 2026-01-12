Еременко боится возвращаться в Россию из-за угроз

Трансфер Романа Еременко в «Оренбург» под вопросом. Игроку угрожают в Финляндии.

«Еременко не прилетел на сборы «Оренбурга» в Турцию. Прилетит ли он в ближайшее время – неизвестно.

Дело в том, что Еременко начал получать угрозы из-за своего вероятного перехода в российский клуб. Футболист переживает за свою семью, которая живет в Финляндии, а также имеющуюся там недвижимость.

Как решится эта ситуация – неизвестно. Пока же Роман остался в Финляндии, а в Турцию полетел его агент.

Интересно, что «Оренбург» сначала опубликовал пост, в котором указал, что Еременко находится на просмотре в клубе, а затем удалил его», – написал источник.