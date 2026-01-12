Введите ваш ник на сайте
Еременко боится возвращаться в Россию из-за угроз

Вчера, 15:27
6

Трансфер Романа Еременко в «Оренбург» под вопросом. Игроку угрожают в Финляндии.

«Еременко не прилетел на сборы «Оренбурга» в Турцию. Прилетит ли он в ближайшее время – неизвестно.

Дело в том, что Еременко начал получать угрозы из-за своего вероятного перехода в российский клуб. Футболист переживает за свою семью, которая живет в Финляндии, а также имеющуюся там недвижимость.

Как решится эта ситуация – неизвестно. Пока же Роман остался в Финляндии, а в Турцию полетел его агент.

Интересно, что «Оренбург» сначала опубликовал пост, в котором указал, что Еременко находится на просмотре в клубе, а затем удалил его», – написал источник.

  • 38-летний Еременко с мая прошлого года выступал за финский «Гнистан».
  • Он провел за клуб 20 матчей, забил 2 гола, сделал 6 ассистов.
  • Экс‑хавбек сборной Финляндии Еременко ранее выступал в России за «Рубин», ЦСКА, «Спартак» и «Ростов».

Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Финляндия. Вейккауслига Гнистан Оренбург Еременко Роман
Иван Петров 1986
1768222682
Так пусть агент играет.
Ответить
Император Бомжей
1768224336
В 38 лет подписать новый контракт в РПЛ, это надо умудриться еще)) Последний контракт перед пенсией Какие там угрозы от финнов могут быть?)) Ну пусть переезжает в России и играет спокойно
Ответить
Povedkin
1768227346
Источник: телеграм-канал «Мутко против» Ясно, понятно.
Ответить
R_a_i_n
1768228476
А как же свободы, права, демократии там всякие...
Ответить
Oldtrafford83
1768281366
Финны ноют потому что Ерёма может попасть в РФ, а они нет?? Пусть лучше кидают угрозы идиоту презику Ступп догу)))
Ответить
