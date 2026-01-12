Позиция Челестини по обмену Дивеева на Гонду

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини активно продвигал обмен Игоря Дивеева на Лусиано Гонду.

Защитник ЦСКА перешел в «Зенит», а аргентинский форвард перебрался в московскую команду.

Петербуржцы доплатили в рамках обмена более 2 миллионов евро.

Обе команды борются за чемпионство.

«В разговорах с руководством клуба Челестини сказал, что выиграть РПЛ без забивного форварда нельзя, а Гонду он считает топ-вариантом.

Также Челестини считал, что Дивеев не подходит под его игровую модель. Игорь привык играть низким блоком в спокойный футбол, а Челестини нужна высокая линия обороны и высокая интенсивность, под что Дивеев подходил плохо, по мнению Челестини», – сообщил источник.